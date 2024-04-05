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İnci Taneleri’nde oynamak istiyorum

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#İrem Derici#İnci Taneleri#Kanal D
İnci Taneleri’nde oynamak istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 09:19

İrem Derici, Yasemin Şefik’in “Uyduruk Sonlar” adlı talk show programına konuk oldu.

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Ünlü şarkıcı, “Seni bir dizide izleyecek miyiz?” sorusuna “Dizi teklifleri geliyor ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım” yanıtını verdi.

Derici, Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde oynamak istediğini söyledi:

İnci Taneleri’nde oynamak istiyorum

“Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum; ‘İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim; Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkânı basıyormuşum. Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil.”

 

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#İrem Derici#İnci Taneleri#Kanal D

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