İnci Taneleri’nde oynamak istiyorum

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Ünlü şarkıcı, “Seni bir dizide izleyecek miyiz?” sorusuna “Dizi teklifleri geliyor ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım” yanıtını verdi.

Derici, Kanal D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde oynamak istediğini söyledi:

“Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum; ‘İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim; Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkânı basıyormuşum. Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil.”