İnci Taneleri'nde merakla beklenen isim belli oldu... İşte Azem’in kızı Nehir!

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Eşini öldürmekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yattıktan sonra tahliye olan öğretmen Azem Yücedağ’ın hayata tutunma çabasını konu alan “İnci Taneleri”, ilk bölümünden bu yana izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Kanal D’de yayınlanan dizinin ilk bölümlerinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, hapisteyken izini kaybettiği iki çocuğunun peşine düşmüş ve oğlu Özgür’ü (Cihan) bulmayı başarmıştı. Özgür’e başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verirken, Azem’in kızı Nehir’i canlandıracak oyuncu merak konusu oldu. Rolün sahibi sonunda açıklandı.

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Perşembe akşamları ekrana gelen “ İnci Taneleri ”nde ‘Nehir’ karakterini Sera Kutlubey oynayacak. “Zalim İstanbul” dizisinin ardından rol aldığı “İyilik” projesiyle yıldızı parlayan Kutlubey, çok yakında “İnci Taneleri”nde hikâyeye dahil olacak. Azem’in Nehir’e kavuşacağı an, seyircilerin diziye dair heyecanla beklediği gelişmelerden.

Sera Kutlubey, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Oyuncunun “Plüton’unmDüş’üşü” adında bir romanı bulunuyor.

NİŞANLISINI OYNAYACAK

“İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosuna Sera Kutlubey’in yanı sıra başarılı oyuncu Bora Cengiz de dahil oluyor. Son olarak “Ömer” dizisi ve “Zaferin Rengi” filmiyle seyirci karşısına çıkan Cengiz, “İnci Taneleri”nde Nehir’in hayatını değiştiren nişanlısını canlandıracak.