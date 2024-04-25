×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İnci Taneleri'nde merakla beklenen isim belli oldu... İşte Azem’in kızı Nehir!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
İnci Tanelerinde merakla beklenen isim belli oldu... İşte Azem’in kızı Nehir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 08:06

Kanal D’nin fenomen dizisi “İnci Taneleri”nde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı Nehir’i kimin oynayacağı merak konusuydu. O isim belli oldu: Sera Kutlubey.

Haberin Devamı

Eşini öldürmekle suçlanan ve uzun yıllar hapis yattıktan sonra tahliye olan öğretmen Azem Yücedağ’ın hayata tutunma çabasını konu alan “İnci Taneleri”, ilk bölümünden bu yana izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Kanal D’de yayınlanan dizinin ilk bölümlerinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, hapisteyken izini kaybettiği iki çocuğunun peşine düşmüş ve oğlu Özgür’ü (Cihan) bulmayı başarmıştı. Özgür’e başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verirken, Azem’in kızı Nehir’i canlandıracak oyuncu merak konusu oldu. Rolün sahibi sonunda açıklandı.

İnci Tanelerinde merakla beklenen isim belli oldu... İşte Azem’in kızı Nehir


KAVUŞACAKLARI AN HEYECANLA BEKLENİYOR

Perşembe akşamları ekrana gelen “İnci Taneleri”nde ‘Nehir’ karakterini Sera Kutlubey oynayacak. “Zalim İstanbul” dizisinin ardından rol aldığı “İyilik” projesiyle yıldızı parlayan Kutlubey, çok yakında “İnci Taneleri”nde hikâyeye dahil olacak. Azem’in Nehir’e kavuşacağı an, seyircilerin diziye dair heyecanla beklediği gelişmelerden.

Haberin Devamı

İnci Tanelerinde merakla beklenen isim belli oldu... İşte Azem’in kızı Nehir

Sera Kutlubey, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de adından söz ettiriyor. Oyuncunun “Plüton’unmDüş’üşü” adında bir romanı bulunuyor.

NİŞANLISINI OYNAYACAK

“İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosuna Sera Kutlubey’in yanı sıra başarılı oyuncu Bora Cengiz de dahil oluyor. Son olarak “Ömer” dizisi ve “Zaferin Rengi” filmiyle seyirci karşısına çıkan Cengiz, “İnci Taneleri”nde Nehir’in hayatını değiştiren nişanlısını canlandıracak.

İnci Tanelerinde merakla beklenen isim belli oldu... İşte Azem’in kızı Nehir

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!