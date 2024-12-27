İnci Taneleri'nde kadın dayanışması!

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“BAŞINIZDAN GEÇENLERİ OKURKEN UTANDIM”

İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakterinin romanını okuduktan sonra gece hayatında çalışan kadınların hayatlarını fark eden Piraye, otele gelerek Dilber ile Yıldız’a iş ortaklığı teklif etti.

Dilber ile Yıldız’ın her şeye rağmen dik duruşlarından etkilenen Piraye, “Her zorluğa karşı iki cesur kadına yardım etmek istiyorum. Bir de şiddet uygulayan insanlara karşı duruşunuz göz yaşartıcı gerçekten. Başınızdan geçenleri okurken utandım. Size hayranım” diyerek, ayakta kalma mücadelesi veren kadınlara dikkat çekti.

“VİCDANIMIZI OYALIYORUZ”

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Dizide bu ortaklıktan şüphe duyan yardımcısı Sibel’i ikna etmeye çalışan Piraye, “Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Bu ortaklıkla mağdur kadınlar için gevezelik etmekten daha hayırlı bir iş yapıyoruz. Kadınlarla Dayanışma Derneği’miz var ama lüks otellerde toplanıp kadına şiddeti konuşuyor az iş yaparak vicdanımızı oyalıyoruz” diyerek öz eleştiride bulundu.

BKM imzalı dizi İnci Taneleri perşembe günleri saat 20.00’de Kanal D’ de ekrana geliyor.