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İnci Taneleri'nde kadın dayanışması!

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#İnci Taneleri#Kanal D#Selma Ergeç
İnci Tanelerinde kadın dayanışması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 10:36

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Reyting rekorları kıran yapımın son bölümünde kadın dayanışması yaşandı. Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Piraye rolünü üstlenen Selma Ergeç ile Yıldız rolüyle dikkat çeken Ümit Beste Kargın, iş birliğine imza attı. İnci Taneleri’nde düğme tasarımı ve imalatı yapan bir firmanın sahibi olan iş insanı Piraye, gece hayatında çalışan Dilber ile Yıldız’a hayallerindeki ‘güzellik salonunu’ açmaları için destek olma sözü verdi.

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“BAŞINIZDAN GEÇENLERİ OKURKEN UTANDIM”

İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakterinin romanını okuduktan sonra gece hayatında çalışan kadınların hayatlarını fark eden Piraye, otele gelerek Dilber ile Yıldız’a iş ortaklığı teklif etti.

Dilber ile Yıldız’ın her şeye rağmen dik duruşlarından etkilenen Piraye, “Her zorluğa karşı iki cesur kadına yardım etmek istiyorum. Bir de şiddet uygulayan insanlara karşı duruşunuz göz yaşartıcı gerçekten. Başınızdan geçenleri okurken utandım.  Size hayranım” diyerek, ayakta kalma mücadelesi veren kadınlara dikkat çekti.

İnci Tanelerinde kadın dayanışması

“VİCDANIMIZI OYALIYORUZ”

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Dizide bu ortaklıktan şüphe duyan yardımcısı Sibel’i ikna etmeye çalışan Piraye, “Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Bu ortaklıkla mağdur kadınlar için gevezelik etmekten daha hayırlı bir iş yapıyoruz. Kadınlarla Dayanışma Derneği’miz var ama lüks otellerde toplanıp kadına şiddeti konuşuyor az iş yaparak vicdanımızı oyalıyoruz” diyerek öz eleştiride bulundu.

BKM imzalı dizi İnci Taneleri perşembe günleri saat 20.00’de Kanal D’ de ekrana geliyor.

 

 

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#İnci Taneleri#Kanal D#Selma Ergeç

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