İnci Taneleri'nde heyecan dorukta! 'Sen artık benim kardeşimsin'

Haberin Devamı

AZEM’İN KAYBI EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Azem’in kayıp ilanını gören eski öğrencisi ve emniyet müdürü Erman, soluğu Palas Otel’de aldı. Otelde Azem’in başına gelenleri öğrenen Erman, olayın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu fark etti.

Bu sırada Cihan’ı kaçıran Reyyaz, “Biraz mantıklı bir insan olsaydın, seni bir evlat gibi sevebilirdim” diyerek Cihan’ı uyardı. Azem’i öldürmediğini savunan Reyyaz, “Babanın başına ne geldiyse sorumlusu ben değilim, sensin” sözleriyle Cihan’ı suçladı.

Haberin Devamı

ELİF’TEN ŞOK İTİRAF: “HAMİLEYİM”

Gerilimin dozu artarken Reyyaz’ın kızı Elif, Cihan’ı aradı. Telefonu açan Cihan, Elif’in “Ben hamileyim” sözleriyle büyük bir şok yaşadı. Bu itirafa kulak misafiri olan Reyyaz ise ne yapacağını şaşırdı.

Öfkesine hâkim olamayan Reyyaz, Cihan’ı tehdit ederek “Bu gereksiz hamilelik işinden kurtulacaksın ve kızımdan uzak duracaksın” dedi. Cihan’ı serbest bıraktı.

Cihan ise Elif’le yüz yüze konuştu. Elif, çocuğu doğurmaya kararlı olduğunu belirterek, “Aldırmak için çok geç. Bu çocuğu doğuracağım. Sen hiçbir şey yapmak zorunda değilsin” dedi. Büyük bir şok yaşayan Cihan, ne söyleyeceğini bilemedi.

DİLBER’İN YILLAR SONRA GELEN İTİRAFI

Dilber, İzzet’e İstanbul’a ilk gelişini ve pavyona uzanan hikâyesini anlattı. Pavyonda tanıştığı ve âşık olduğu şarkıcı Servan tarafından bir gece ağır şekilde darbedildiğini söyledi. O gece Yıldız’la, Servan’ın başına ütüyle vurduğunu ve onu öldü sandıklarını itiraf etti.

Haberin Devamı

Ancak yıllar sonra ortaya çıkan Servan Gülseven, herkesi şaşkına çevirdi. Pavyonda yeniden sahne alan Servan, Dilber’le yüz yüze geldi. Dilber’in “Sen neden ölmedin?” sorusuna Servan, “Burada işim bitmişti, kaçmam gerekiyordu. Olay da üstüne geldi” yanıtını verdi. Dilber ise “Seni unutmuştum, şimdi hatırladım ve senden nefret ediyorum” sözleriyle tepkisini gösterdi.

NEHİR KAÇTI, AİLE YEMEĞİNDE GERİLİM YÜKSELDİ

Tedavi merkezinden kaçan Nehir’in, Nusret’in yardımıyla otele gittiği ortaya çıktı. Nusret’in Nehir’e karşı duygular beslediği anlaşılırken, ikili arasında yeni bir yakınlaşma başladı.

Haberin Devamı

Cihan ve Nehir, Ferda’nın evine giderek aileyle tanıştı. Yeğenleri Mısra’yı gören ikili büyük heyecan yaşadı. Ancak yemek masasında Nehir’in yasaklı madde kullanımına bağlı davranışları ve imalı sözleri ortamı gerdi.

Ferda ve eşi rahatsız olurken, geceye Ferda’nın Cihan’a söylediği “Sen artık benim dünya ahiret kardeşimsin” sözleri damga vurdu.

AZEM’DEN HERKESİ SARSAN KARAR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Nergis ve Kasım, Azem’in yanına giderek müjdeyi verdi: “Bir torunun olacak, Cihan baba oluyor. Elif hamile.”

Haberin Devamı

Bu haber sonrası Azem radikal bir karar aldı. Çevresindeki herkese kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu söyleme kararı alan Azem, herkesin onu suçlu bilmesini istedi. “Benden nefret etsinler ama hayatlarını riske atmasınlar” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Öte yandan Ferda, “Azem Yücedağ” ismini araştırmaya başladı ve internette Azem’in bir cinayetle anıldığını öğrendi.

İNTİKAM PLANI VE YENİ TEHLİKE

Reyyaz, Azem’in ölümüyle ilgili söylentileri Zahir’den duyduğunu öğrenince öfkeye kapıldı ve Zahir’i darp etti. Sevgilisi Aleyna’nın ölümünden sonra gözü kararan Necmi ise Reyyaz ve Zahir’i öldürmek için plan yapmaya başladı. Zahir’in hastanelik olduğunu öğrenen Necmi, bu kez Reyyaz’ın peşine düştü.

Haberin Devamı