İnci Taneleri'nde fırtına öncesi sessizlik

Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 10:36

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri için geri sayım başladı. Merakla beklenen üçüncü sezon öncesinde yayınlanan tanıtım, dizide tansiyonun giderek yükseleceğinin sinyallerini verdi. Gerilimin tırmandığı sahneler ve sert hesaplaşmalar izleyicinin heyecanını zirveye taşıdı.

GERİLİM DOZU YÜKSELİYOR

Yeni sezona dair ipuçları veren tanıtımda, karakterler arasındaki çatışmaların derinleştiği görülüyor. Sert yüzleşmeler ve karanlık sırlar, dizinin yeni bölümlerinde büyük fırtınaların kopacağının habercisi oldu. Tanıtım, kısa sürede sanal medyada da geniş yankı uyandırdı.

“BABAM NEREDE?” SORUSU MERAKI ARTIRDI

Tanıtımda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri ise Azem’in kayboluşu oldu. “Babam nerede?” sorusu, hikayenin merkezine yerleşirken Azem’in ortadan kaybolmasının ardında neler yaşandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Bu sorunun yanıtı, dizinin yeni bölümleriyle birlikte izleyiciyle buluşacak.

HÜZÜNLÜ ŞARKI, DUYGUSAL SAHNELER

Gökhan Namlı’nın seslendirdiği hüzünlü şarkı eşliğinde ekrana gelen sahneler, izleyicinin kalbine dokundu. Duygusal anlarla harmanlanan gerilim, İnci Tanelerinin üçüncü sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitleyeceğinin  göstergesi oldu.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D’de ekrana gelecek.

