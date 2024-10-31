×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İnci Taneleri’nde düğün var!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:56

İnci Taneleri’nin yeni bölümüne Nehir’in düğünü damga vuracak. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün fragmanında herkesin merakla beklediği düğünden ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Dilber ve Yıldız’ın dansının da ekrana geleceği bölümde Nehir ve Azem’in sahneleri ise yürek burkacak.

Haberin Devamı

AZEM’İN İNCİ TANELERİ GÖCEK’TE

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragmanlarda Nehir ve Arcan’ın düğününden çarpıcı görüntüler seyirci ile buluştu.

İnci Taneleri’nde düğün var

O DÜĞÜNDE NELER YAŞANACAK?

Fragmanın final sahnesinde Azem’in Nehir’e “Bende verebilir miyim hediyemi” dediği anlarda silah sahneleri ekrana geliyor. Büyük merakla beklenen düğünde silahın kimi vuracağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

İnci Taneleri’nde düğün var

GÜÇLÜ KADRO

Haberin Devamı

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri’nde düğün var

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!