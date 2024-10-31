İnci Taneleri’nde düğün var!

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AZEM’İN İNCİ TANELERİ GÖCEK’TE

Kanal D’nin iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragmanlarda Nehir ve Arcan’ın düğününden çarpıcı görüntüler seyirci ile buluştu.

O DÜĞÜNDE NELER YAŞANACAK?

Fragmanın final sahnesinde Azem’in Nehir’e “Bende verebilir miyim hediyemi” dediği anlarda silah sahneleri ekrana geliyor. Büyük merakla beklenen düğünde silahın kimi vuracağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

GÜÇLÜ KADRO

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Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç’in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE KANAL D’DE

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00’de Kanal D’de!