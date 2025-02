İnci Taneleri'nde büyük sır açığa çıktı! Azem katili açıkladı...

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Azem, doğum günün ardından çocuklarıyla bir araya geldi. Annelerinin nasıl öldüğünü ve neden cezaevine girdiğini anlattı;

"Biliyorsunuz biz annenizle okulda tanıştık. Sevdik, çok sevdik birbirimizi. Okul yıllarında hep birlikteydik. Derken okul bitti, bir yol ayrımına geldik. Ya evlenecektik ya da… Ama korktuk işte o sıra, çok gençtik. İlk aşkımızla evlenmek, insan ilk deneyimde bulduğunda onun en iyisi olduğunu anlayamıyor. Krizler çıkmaya başladı, biz de ayrıldık. O ayrı olduğumuz dönemde, ne kadar saçmalayabilirsen ben de o kadar saçmaladım. Çok gezdim, çok içtim nerede akşam orada sabah, dağıldım işte… Bunu gören dostlarımız; Kasım ile Nergis bizi bir araya getirmeye çalıştılar. Hande de o sıra bir ilişki denedi bir süre o da yürütemedi… Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Evlendik. Hiç paramız yoktu, şartlar kötüydü ama bir yuva kurmayı başardık. Sonra sen doğdun Nehir, kız çocuk bereketiyle gelir derler, senin evimize getirdiğin coşkuyu tarif etmek çok zor. Sonra Özgür doğdu ailemizi kurmuştuk. Yücedağ Ailesi, Özgür bir Nehir gibi akacaktı ama öyle olmadı. Önümüzde çağlayan varmış! Yıllar geçti, her şeyin yolunda olduğu bir dönemde durup dururken bir kadın çıktı ortaya ve saçma sapan şeyler söyledi. Benden bir çocuğu olduğunu söyledi. Hiç tanımadığım, hatırlamadığım bir kadın böyle bir şey söyleyince deli olduğunu düşündüm. Doğru düzgün dinlemedim, kovdum kadını. O yıllarda aşırı idealist mesleğimle ilgili, kendimle ilgili çok ciddi fikirlerim vardı. Bu ülkede kimsenin yapamadığını, eğitim reformunu ben yapacaktım. Hayattaki en önemli şey buydu, kariyerim yani… Sürekli dergilere, yazılar yazıyordum… Kariyerist bir adamdım… Ben kovdukça kadın vazgeçmedi, gelmeye devam etti. İzmir’de tanıştığımızı söyledi, tek hatırladığım dağıldığım dönemde hafta sonu gezisi yapmıştık, iki gün boyunca içki içtim başka da bir şey hatırlamadım. DNA testi yapmaya ısrar ediyor, para istiyor. Benden para sızdırmaya çalışıyor sandım, şikâyet de etmedim. Korktum böyle bir şeyin dile gelmesi hayatımı, mesleğimi mahvedebilirdi. Hande’ye de söylemedim, böyle bir şeyden bahsetmedim. Sonra bir ara kadın ortadan kayboldu, bitti sandım. ‘Bir deliden dolandırıcıdan kurtuldum’ sandım. Meğer beni takip ediyormuş, her şeyi öğrenmiş adresi… Sonra bir gün mesaj aldım. DNA testini yaptırdığını ve çocuğun benden olduğunu ispat ettiğini söyledi. Gene inanmadım çünkü ben test için bir şey vermemiştim. Beni takip ettiği bir gün benden sonra berbere girip, biraz saç örneği almış işte. O korkunç gün… O gün de eve gelmiş, yanında çocuk elinde de DNA testi… Ben apartmana girdiğimde kapının önünde bir tartışma başlamıştı, Hande de ‘bu manyak kim’ diye düşünüp orada tartışmaya başlamışlar… Ben merdivenlerin dibine geldiğimde yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı, tam müdahale edeceğim sırada Hande tm elini kaldırıp git dediği anda çocuk itti Hande’yi…Dengesini kaybedince merdivenlerden. Çocuğun bir suçu yoktu annesini korumak için bir refleksti sadece… Her şeyin bu noktaya gelmesini sağlayan bendim, benim yüzümden oldu. O yüzden suçu üstlendim. Çünkü benden başka suçlu yoktu.

Azem'in anlattıklarının ardından ne yapacağını bilemeyen Özgür ve Nehir gözyaşlarına boğuldu. Azem daha sonra dostları Kasım ile Nergis’in yanına gitti. Çocuklarına her şeyi anlattığını söyledi.

Hande’nin nasıl öldüğünü merak eden Nergis ile Kasım da gerçekleri öğrendi.

Özgür ve Nehir bir araya geldi. Babalarının anlattıklarının üzerine konuşan ikili fikir ayrılığına düştü. Nehir babasını suçlarken, Özgür ise sessiz kaldı.

Piraye’ye de gerçekleri anlatan Azem, bir süre her şeyden uzaklaşacağını söyleyip vedalaştı.

Dilber ve Yıldız ise habersiz giden Azem’i merak edip aramaya başladı.

TALİP’TEN PİRAYE’YE UYARI

Yıldız ve Dilber ile iş yapan Piraye ikiliyi yanına çağırdı. Azem hakkında da konuşan Piraye, Azem’in bir süreliğine ortalarda olmayacağını söyledi. Dilber bu duruma bozuldu.

Talip, kardeşi Piraye’yi ziyaret etti. Dilber ve Yıldız ile karşılaşan Talip, bu durumdan memnun olmadı. Yönetim kurulunun kararını kardeşine ileten Talip; ‘Artık benim imzam olmadan şirketten harcama yapılmayacak’ sözleriyle kardeşine gözdağı verdi.

Babasını arayan Özgür, otele gitti. Dilber ve Yıldız’dan bilgi alan Özgür, İzzet’in anlattıklarıyla babasının nerede olduğunu öğrendi. Ne yapması gerektiği konusunda kararsız kalan Özgür, beklemeye geçti.

MAHUN, NEHİR’DEN YARDIM İSTEDİ

Mahun, gelini Nehir’in yanına gidip onunla konuştu; ‘Siz, Arcan ile ne durumdasınız, ayrılmıyorsunuz herhalde?’ diye sordu. Nehir de ‘Bu iki kişi arasında olan bir şey’ karşılığını verdi. Mahun, Nehir’den yardım istedi; ‘Kızım, kardeşinle görüşmesin. Elini vicdanına koy, senden yardım istiyorum’

Acı gerçeğin ardından, çaresiz kalan Azem, tek başına Köyceğiz’e gitti. Herkesten uzaklaşan Azem, yıllar önce yaptığı gibi kendini kaybetti.