'İnci Taneleri'nde büyük gün! Azem sırrı açıklayacak...

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BÜYÜK SIR NE?

Karısını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren edebiyat öğretmeni Azem'in hayatını konu alan İnci Taneleri'nde kritik bir viraja girildi. Azem'in ailesinin geri kalanını bir araya getirme mücadelesinde "büyük sır ne?" sorusu bu zamana kadar yanıtsız kaldı.

GİZEMLİ KADIN KİM?

BKM imzalı yapımda Azem'e son bölümlerde gizemli bir kadının ulaşma çabası dikkat çekti. Şüpheli hareketlerde bulunan kadının faili meçhul cinayet ile ilgisi olup olmadığı belirsizliğini korurken dizinin bu akşamki bölümü için büyük merak uyandırdı.

GÜÇLÜ KADRO

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İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.