×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'İnci Taneleri'nde büyük gün! Azem sırrı açıklayacak...

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:48

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'İnci Taneleri'nde sır perdesi bu akşam aralanacak. İkinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide ilk günden bu yana gizemini koruyan gerçek ortaya çıkacak. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in karısını kimin öldürdüğü bu akşamki bölümde ortaya çıkacak.

Haberin Devamı

BÜYÜK SIR NE?

Karısını öldürmekle suçlanarak cezaevine giren edebiyat öğretmeni Azem'in hayatını konu alan İnci Taneleri'nde kritik bir viraja girildi. Azem'in ailesinin geri kalanını bir araya getirme mücadelesinde "büyük sır ne?" sorusu bu zamana kadar yanıtsız kaldı.

İnci Tanelerinde büyük gün Azem sırrı açıklayacak...

GİZEMLİ KADIN KİM?

BKM imzalı yapımda Azem'e son bölümlerde gizemli bir kadının ulaşma çabası dikkat çekti. Şüpheli hareketlerde bulunan kadının faili meçhul cinayet ile ilgisi olup olmadığı belirsizliğini korurken dizinin bu akşamki bölümü için büyük merak uyandırdı.

İnci Tanelerinde büyük gün Azem sırrı açıklayacak...

GÜÇLÜ KADRO

Haberin Devamı

İnci Taneleri'nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!