İnci Taneleri'nde bir gizem daha çözülüyor... İşte Azem'in oğlu Ferda!

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“YAPAMADIĞIN BABALIĞI YAPMAK İSTİYORSUN”

Anıl Durmuş’un vurucu sözleriyle beğeni toplayan “Durmam” isimli şarkısının fonda yer aldığı tanıtımda, “Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın” dizelerinin ardından Azem’in dilinden dökülen “Onu, Ferda’yı buldum” cümlesi gözyaşlarının sel olup akacağı bir bölüme işaret ediyor.

Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı Nusret karakterinin, Azem’e yaptığı “Sen zamanında yapmadığın babalığı şimdi yapmak istiyorsun ama artık çok geç!” çıkışı ise dizideki çatışmanın devam edeceğini gösteriyor.

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“KATİLİN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KIZISIN”

İkinci sezonuyla da izlenme rekoru kıran dizinin yeni bölüm tanıtımının can alıcı anlarından bir diğerinin kahramanları da Sera Kutlubey’in oynadığı Nehir ile Bestemsu Özdemir’in hayat verdiği Semiramis. Semiramis’le Nehir arasında yaşanan “Katilin uyuşturucu bağımlısı kızısın, öyle değil mi?” diyaloğunun nasıl sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.

GÜÇLÜ KADRO

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturdığı İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.