×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

İnci Taneleri'nde bir gizem daha çözülüyor... İşte Azem'in oğlu Ferda!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 11:40

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri’nde bir gizem daha çözülüyor. Azem’in “Ne güzel değil mi? Sevginin bazen her şeye kafa tutabilmesi. Önyargı denen canavarı bir sarılmayla bertaraf edebilmesi ne güzel” sözleriyle başlayan duygu yüklü tanıtımla merak uyandıran dizinin yeni bölümünde Azem’in her yerde aradığı oğlu Ferda ortaya çıkıyor. Ferda karakterine başarılı oyuncu Taylan Merdan hayat veriyor. Ferda ile Azem’in karşı karşıya gelmesinin ardından neler yaşanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Haberin Devamı

“YAPAMADIĞIN BABALIĞI YAPMAK İSTİYORSUN”

Anıl Durmuş’un vurucu sözleriyle beğeni toplayan “Durmam” isimli şarkısının fonda yer aldığı tanıtımda, “Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın” dizelerinin ardından Azem’in dilinden dökülen “Onu, Ferda’yı buldum” cümlesi gözyaşlarının sel olup akacağı bir bölüme işaret ediyor.

İnci Tanelerinde bir gizem daha çözülüyor... İşte Azemin oğlu Ferda

Rıza Kocaoğlu’nun canlandırdığı Nusret karakterinin, Azem’e yaptığı “Sen zamanında yapmadığın babalığı şimdi yapmak istiyorsun ama artık çok geç!” çıkışı ise dizideki çatışmanın devam edeceğini gösteriyor.

İnci Tanelerinde bir gizem daha çözülüyor... İşte Azemin oğlu Ferda

Haberin Devamı

“KATİLİN UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KIZISIN”

İkinci sezonuyla da izlenme rekoru kıran dizinin yeni bölüm tanıtımının can alıcı anlarından bir diğerinin kahramanları da Sera Kutlubey’in oynadığı Nehir ile Bestemsu Özdemir’in hayat verdiği Semiramis. Semiramis’le Nehir arasında yaşanan “Katilin uyuşturucu bağımlısı kızısın, öyle değil mi?” diyaloğunun nasıl sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.

İnci Tanelerinde bir gizem daha çözülüyor... İşte Azemin oğlu Ferda

GÜÇLÜ KADRO

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturdığı İnci Taneleri’nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan’ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri her perşembe saat 20.00’de Kanal D’de ekrana geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Kanal D#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!