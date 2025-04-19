İnci Taneleri yine zirvede

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Çocukları ile arasındaki buzları eriten Azem’in (Yılmaz Erdoğan) yüzünün güldüğü yeni fragmanda Azem’in oğlu Ferda’nın kızı Mısra ile kucaklaşması izleyiciyi derinden etkiledi. Azem’in kızı Nehir karakterine hayat veren Sera Kutlubey de Instagram’da dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde Yılmaz Erdoğan ile olan sahnesini ‘Barıştılar, Yücedağ Ailesi’ notuyla paylaştı. ‘Baba kızın’ sarıldığı fotoğrafa binlerce beğeni geldi. İzleyiciler “Baba kız şükür kavuştu” yorumunu yaptı.

“İnci Taneleri” perşembe günü ekrana gelen 40’ıncı bölümüyle reyting listesinde zirvedeki yerini korudu. Dizi TOTAL’de 4.57 reyting ve 12.96 izlenme payı aldı. AB’de 5.90 reyting ve 19.26 izlenme payı, ABC’de 6.50 reyting ve 18.62 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. Güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey’in yer aldığı sevilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.