İnci Taneleri yeni sezonu açtı! Azem ve oğlu Özgür'e silahlı saldırı...

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Yılmaz Erdoğan’la beraber Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi başarılı oyuncuların rol aldığı dizide geçmişin sırları açığa çıktı.

AZEM HAPSE Mİ GİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dizinin 18. bölümü cezaevi sahnesiyle açıldı. Azem’in yorgun ve bitkin hali ekrana yansıdı.

Elinde İnci Taneler’i kitabıyla mahkumlarla sohbet eden Azem’in hikayesini anlattığı görüldü.

BABA KIZ YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşinin mezarında oğlu Özgür ve kızı Nehir ile karşılaşan Azem büyük şaşkınlık yaşadı.

Baba, kızın yıllar sonra karşılaşması duygusal anlara sahne oldu.

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Babasını gören Nehir, gitmek istedi ama kardeşi Özgür ona engel oldu.

‘Bu adamı görmek istemiyorum. Sen benim kardeşimsin, senin de bir seçim yapman lazım ya o, ya ben! Seni düğüne bekleyeceğim, tek başına’

NECMİ OTOPARKA GERİ DÖNDÜ!

Aşkı uğruna arkadaşlarına ihanet eden Necmi otoparka geri döndü. Arkadaşlarının yanına gelen Necmi, ‘Beni Reyyaz’a verin’ dedi. Nusret ise buna karşı çıktı; ‘Böyle bir kadın için ölüme gidiyorsun, bizi geç aileni de mi düşünmüyorsun’

Otoparka gelen Aleyna, Reyyaz’a teslim olmayı kabul etti. Bir istekte bulunan Aleyna, ‘Beni Reyyaz değil siz öldürün’ dedi. Ekip büyük şaşkınlık yaşadı.

YILDIZ, ZAHİR'İ VURDU -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıldız, Zerre ve Dilber, Zahir ile karşılaştı. Zahir, Dilber’e bıçak çekti, kavga anında silah patlama sesi duyuldu. Yere düşen silahı alan Yıldız, Zahir’i vurdu.

Panikle Kasım’ın yanına giden Dilber, Azem’i sordu. Eczaneye gelen Azem ne olup bittiğini öğrendi.

Zahir’in adamları oteli basıp İzzet’i darp etti. Otelden kaçan İzzet, Zerre’yi arayıp haber verdi.

Azem, Dilber’e kızı Nehir’i bulduğunu ve evleneceğini öğrendiğini söyledi. Dilber de düğüne gitmesi için Azem’i ikna etmeye çalıştı.

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AYÇA ÖĞRETMENİNİ ARIYOR

Piraye kızıyla, Azem’in artık derslere gelmeyeceğini paylaştı. Hayal kırıklığına uğrayan Ayça nedenini merak edip annesini suçladı.

Sibel, Azem’i arayıp Ayça’nın kötü olduğunu, sınava girmeyeceğinden bahsedip yardım istedi.

CİHAN, REYYAZ'A MEYDAN OKUDU

Cihan, Reyyaz ile işbirliği yapmayacağını söyleyip ona meydan okudu. Nusret ekibi terk edip Cihan ve arkadaşlarını yalnız bıraktı.

NEHİR, KASIM'I ZİYARET ETTİ

Nehir yıllar sonra Kasım’ın yanına gitti. Nehir’i tanımakta zorlanan Kasım, duygusal anlar yaşadı.

Kasım’la dertleşen Nehir, ‘Bir süre size de çok kızgındım aslında… Siz de zor duruma düşen bir arkadaşınıza yardım ettiniz, annem de arkadaşınızdı oysa… Benim yerimde olsanız ne düşünürdünüz, ne yapardınız?’ diye sordu.

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Daha sonra annesinin katilini öğrenmeye çalışan Nehir, ‘Annem’i öldürmediğini söylemiş, doğru mu’ diye sordu.

Kasım da ‘Öldürmedi, ama bunun nedenini sadece size açıklayacak’ sözleriyle karşılık verdi. Nehir, Kasım’a düğün davetiyesi verip ağlayarak oradan ayrıldı.

Özgür, ablasının düğünü için Göcek’e gideceğini ekibe söyledi. Reyyaz’dan kaçan Necmi ve Aleyna’da ona eşlik etmek istedi.

AZEM İLE PİRAYA DERTLEŞTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye, Ayça ile konuşmak için gelen Azem ile görüştü. Durumu anlatan Piraye, ‘Kızıma bir şey diyemedim, o da neden gittiğinizi merak ediyor. Kızımın gözünde suçlu ben oldum’ dedi. Azem de ‘Başkasının yaptığı bir şey için suçlanmak, büyük haksızlık. Merak etmeyin suçun bende olduğunu söylerim’ karşılığını verdi.

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Ayça öğretmenini karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. İkilinin buluşması duygusal anlara sahne oldu. Piraye ve Azem, Ayça’yı sınava götürdü.

Azem neden böyle bir yola başvurduğunu anlattı; ‘Geçici bir işti benim için, hapisten yeni çıkmıştım ve hiç param yoktu. Kimseyi kandırmak değildi niyetim, tabii bütün bunlar herkesi kandırdığım gerçeğini değiştirmez. Çok söylemek istedim, bir şeyleri ima etmeye çalıştım ama…’

Sınavdan sonra Ayça ile bir araya gelen Azem ona artık neden gelemeyeceğinden bahsetti. Ayça araya girdi. ‘Annemle sizi sarılırken gördüm, çok sevindim. Sonra annem; ‘Bir daha hocan gelmeyecek’ dedi. Veda bile etmeden”

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Azem derslere neden gelemeyeceğini anlatmaya çalıştı ama Ayça’yı ikna edemedi; ‘Anneni suçlama lütfen, onunla ilgisi yok. Ben gitmek zorundayım, hepsi bu!’

EKİP GÖCEK'E GİDİYOR

Köşeye sıkışan Dilber ve arkadaşlarına Nergis yardım etti. ‘Biz yakın zamanda bir davet aldık, oraya icabet edeceğiz’

NUSRET TARAF DEĞİŞTİRDİ

Arkadaşlarına ihanet eden Nusret, Reyyaz’ın yanına gitti. ‘Arkadaşlara karşı bir şeye katılmayız fakat onlarla artık beraber değiliz. Bu savaşta bir taraf değiliz’

AZEM VE ÖZGÜR'E SİLAHLI SALDIRI

Azem, oğlunun yanına gidip, ablasının düğününe gidip gitmeyeceğini sordu. Düğüne davet edilmeyen Azem, inci tanelerinden kolyeyi Özgür’e verdi;

‘Bunu ablana verir misin, benden bahsetmeden de yapabilirsin bunu’

Annesinin kolyesini gören Özgür gözyaşlarına boğuldu, babasına kolyeyi kendisinin vermesi gerektiğini söyledi.

Baba, oğul konuşurken dükkana Reyyaz’ın adamları tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İNCİ TANELERİ'NDEN ANLAMLI MESAJ

Dizinin 18. bölümünün başında son dönemde artan kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Siyah ekranda 'Kadına yönelik şiddet, büyük bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez' mesajına yer verildi.