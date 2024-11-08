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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 7 KasÄ±m tarihli 21. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nusret Dilber'den etkilenerek masasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±rken, Nehirâ€™in Mahun'a babasÄ± ile ilgili itirafta bulunmasÄ± dikkat Ã§ekti. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 21. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

7 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 21. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Azem, Dilber'i bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± beladan kurtarmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadelenin iÃ§ine giriyor.

Azem, Cihan'Ä±n arkasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve onu yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler. Cihan ise ilk kez babasÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eder. Annesini onun Ã¶ldÃ¼rmediÄŸine inanan Cihan babasÄ±na yÄ±llardÄ±r duyduÄŸu hasreti sarÄ±larak giderir. Azem, Dilber'i Zahir'in elinden kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Dilber de Azem'e yani en gÃ¼vendiÄŸi limana sÄ±ÄŸÄ±nÄ±r. Dilber'in en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi Azem olur. Azem ve Cihan, Dilber ile YÄ±ldÄ±zâ€™Ä± baÅŸlarÄ±ndaki Zahir belasÄ±ndan kurtarÄ±r. Zahir'e evraklarÄ± imzalatmak iÃ§in mekana baskÄ±n yapan Azem ve Cihan amaÃ§larÄ±na ulaÅŸÄ±rlar. Azem, Ã¼zerinde yÄ±llardÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ±n beÄŸenilmesi ve yayÄ±nevinden gelen teklifle mutlu bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸar. Nergis'in Ä±srarÄ±yla kitabÄ±nÄ± yayÄ±nevine bÄ±rakan Azem, beklediÄŸi mutluluÄŸu yaÅŸar.

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Ä°NCÄ° TANELERÄ° 22. YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ä°nci Taneleri 22. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! Nehir'in kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cihan, Azem'e giderek ondan yardÄ±m ister. Cihan ve Azem Nehir'i bulmak iÃ§in yola koyulur!

Nehir'in kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cihan, Azem'e giderek ondan yardÄ±m ister. Cihan ve Azem Nehir'i bulmak iÃ§in yola koyulur!

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle PerÅŸembe 20.00'de Kanal D'de!