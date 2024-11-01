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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 31 Ekim tarihli 20. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼ÄŸÃ¼ne operasyon yapan ekip, Cihan ve yanÄ±ndakileri vurmak istedi. TÃ¶ren alanÄ±na giren Nusret, Aleynaâ€™yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. Dizinin yayÄ±nlanan yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda, Nehir'in babasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± itiraf Ã§arpÄ±cÄ± geliÅŸmelerin sinyallerini verdi. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 20. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° 20. SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

31 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 20. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dÃ¼ÄŸÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ± yapÄ±lÄ±yor!

Azem kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde Nehirâ€™in yanÄ±nda olmak iÃ§in adeta Ã§Ä±rpÄ±nÄ±r. Nehir ise babasÄ±nÄ± gÃ¶rmemekte son derece kararlÄ±dÄ±r. Azem, tÃ¼m cesaretini toplayÄ±p dÃ¼ÄŸÃ¼ne katÄ±lÄ±r, bunda Dilber'in payÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Dilber ve Pirayeâ€™nin karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ikisinin arasÄ±nda soÄŸuk rÃ¼zgarÄ±n yeniden esmesine neden olur. Piraye, Nehir'in Azem'in kÄ±zÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenir. Cihan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen polis, dÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi durumu aileye bildirir. Nehir, kardeÅŸinin nasÄ±l bir bataklÄ±kta olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenir.

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Dilber'in dansÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼ne damga vururken, Reyyaz'Ä±n adamlarÄ±na verdiÄŸi emirle dÃ¼ÄŸÃ¼ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenir. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Cihan ve Necmi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±r. Azem, iÃ§indeki karanlÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle baÅŸ baÅŸa kalÄ±r.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ä°nci Taneleri 21. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! "Benim Ã¶lÃ¼mÃ¼m senin elinden olacak!"

Dilber, Azem'e bugÃ¼ne kadar geÃ§irdiÄŸi en gÃ¼zel hafta olduÄŸunu itiraf ederken diÄŸer yandan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n de Zahir'in deÄŸil, onun elinden olacaÄŸÄ±ndan dert yanar!

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle PerÅŸembe 20.00'de Kanal D'de!