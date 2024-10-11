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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m (18. bÃ¶lÃ¼m) tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 10 Ekim tarihli yeni sezon ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde YÄ±ldÄ±z, Zerre ve Dilber, Zahir ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Zahir, Dilberâ€™e bÄ±Ã§ak Ã§ekti, kavga anÄ±nda silah patlama sesi duyuldu. Yere dÃ¼ÅŸen silahÄ± alan YÄ±ldÄ±z, Zahirâ€™i vurdu. Reyyazâ€™Ä±n adamlarÄ± tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmesi ise Ã§arpÄ±cÄ± anlarÄ± ekranlara getirdi. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 18. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° SEZON 1. BÃ–LÃœMDE (18. BÃ–LÃœM) NE OLDU?

10 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 18. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Azem, yÄ±llar sonra kÄ±zÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n sevincini yaÅŸarken Dilber ise zor gÃ¼nler geÃ§iriyor.

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Azem, yÄ±llar sonra Nehir ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Cihan, ablasÄ± ve babasÄ± arasÄ±nda nasÄ±l bir denge kuracak? Nehir, evlilik arifesinde babasÄ±nÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne Ã§aÄŸÄ±rmayarak Ã¶fkesini devam ettirir. Nehir, babasÄ±nÄ± affedebilecek mi? Dilber, YÄ±ldÄ±z ve Zerre, Zahir'in saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yaÅŸar. Zahir, vurulur ve Dilber'in baÅŸÄ± belaya girer. Dilber, Ã§areyi Azem'e sÄ±ÄŸÄ±nmakta bulur. Azem, Dilber'i korumakla kalmayÄ±p ona nasihatler vermeye devam eder.

DiÄŸer yandan, Piraye'nin kafasÄ± hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar karÄ±ÅŸÄ±ktÄ±r ve Azem'e karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶fke besler. AyÃ§a, Azemâ€™in sessiz gidiÅŸiyle hem annesini hem de tÃ¼m hayatÄ±nÄ± yok saymaya baÅŸlar. AyÃ§a'nÄ±n sÄ±nava girecek olmasÄ± Azem ve Piraye'yi tekrar bir araya getirir. Azem, katil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kurduÄŸu derin cÃ¼mlelerle anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Piraye; kÄ±zÄ±, kaygÄ±larÄ± ve gururu arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir karar vermek zorundadÄ±r.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.

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