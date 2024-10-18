Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœM (19. BÃ–LÃœM) Ä°ZLE | Ä°nci Taneleri 19. son bÃ¶lÃ¼mde Dilber ve Azem arasÄ±nda yakÄ±nlaÅŸma Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Haberin DevamÄ±

Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 17 Ekim tarihli 19. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde KasÄ±m, Nergis, Dilber ve arkadaÅŸlarÄ± Azemâ€™i de alÄ±p GÃ¶cekâ€™e doÄŸru harekete geÃ§erken, Arcanâ€™Ä±n ailesinden geÃ§miÅŸini saklayan Nehir, kardeÅŸine Arcanâ€™Ä±n ailesinin kendisiyle ilgili gerÃ§ekleri bilmediklerini sÃ¶yledi. Dizinin yayÄ±nlanan yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne giden Azem'e silah Ã§ekilmesi Ã§arpÄ±cÄ± geliÅŸmelerin sinyallerini verdi. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 19. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° 19. SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

17 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 19. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Dilber ve Azem, kaderlerinden kaÃ§amÄ±yorlar.

Haberin DevamÄ±

Azem, Dilber, YÄ±ldÄ±z ve Zerre'yi korumakta kararlÄ±dÄ±r ve onlarÄ± da alarak Nehir'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in GÃ¶cek'e yola Ã§Ä±karlar. Polis Ã§evirmesine takÄ±lÄ±nca Dilber'in oynadÄ±ÄŸÄ± oyunla son anda kurtulurlar. BaÅŸta Dilber olmak Ã¼zere herkese bu tatil iyi gelecektir. Azem, yÄ±llar Ã¶nce kaldÄ±ÄŸÄ± ceza evini ziyaret ederek koÄŸuÅŸ arkadaÅŸlarÄ±yla hasret giderir.

Piraye ve ailesi de Nehir'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in GÃ¶cek'tedir. AyÃ§a, Azem hocasÄ±nÄ± GÃ¶cek'te yemek yedikleri mekanda gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±r ve sevinÃ§ten havalara uÃ§ar. Piraye ise Azem'i gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in hem ÅŸaÅŸkÄ±n hem de mutludur. Bu karÅŸÄ±laÅŸma sÃ¼rpriz olsa da yeni planlara zemin hazÄ±rlar.

Nehir, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gelen KasÄ±m, Nergis ve Cihan'Ä± farklÄ± kimliklerle tanÄ±tÄ±r. Azem tÃ¼m kalbiyle kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, onun yanÄ±nda olmak isterken Nehirâ€™i tedirgin etmek istemez. Peki Azem, kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lacak mÄ±?

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ä°nci Taneleri 20. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! Azem, vurulacak mÄ±?

Azem, Nehir'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gider ve kÄ±zÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesini takmak iÃ§in ayaÄŸa kalkar. Bu sÄ±rada Reyyaz'Ä±n adamlarÄ± Azem'i vurmak iÃ§in harekete geÃ§er. Azem, vurulacak mÄ±?

Haberin DevamÄ±

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle her perÅŸembe 20.00'de Kanal D'de!