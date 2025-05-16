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İnci Taneleri sezonu zirvede kapattı! Dilber ve Yıldız'a kaset şoku...

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 11:42

Kanal D'nin fenomen dizilerinden İnci Taneleri, nefes kesen bir bölümle sezonu kapattı.

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Diziye Nehir, Cihan ve Dilber'le akşam yemeğine hazırlanan Azem'in kaçırılması damga vurdu. Final sahnesiyle birlikte sosyal medyada "Azem'i kim kaçırdı?" sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Reyyaz ve Zahir isimlerinin ön plana çıktığı paylaşımlarda, izleyicileri yeni sezonda bir sürprizin beklediği yorumları da yapıldı.

İnci Taneleri sezonu zirvede kapattı Dilber ve Yıldıza kaset şoku...

DİLBER'İ MEST EDEN ÖPÜCÜK

Dizinin sezon finaline damga vuran anlardan biri de Azem'in Dilber'i akşam yemeğine davet ettiği sahne oldu. Azem'in sürpriz öpücüğü hem Dilber'i hem ekran karşısındakileri mest etti. Azem'in Dilber'e oğlu Alişan'ı ona getireceğine dair söz verdiği sahnede duygu fırtınaları eserken Dilber ve Yıldız cephesinde ise kaset şoku yaşandı. Yıllar önceki gizemli olayla ilgili Kamuran'ın ikiliyle yaptığı konuşmayı kaydettiğinin ortaya çıkmasıyla gizemli olaya dair izleyicilerin merakı daha da arttı.

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İnci Taneleri sezonu zirvede kapattı Dilber ve Yıldıza kaset şoku...

YENİ SEZONDA YİNE KANAL D'DE

Tüm soruların yeni sezonda yine Kanal D ekranında yanıt bulacağı Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, sezonu geçen yıl olduğu gibi bu sene de zirvede kapattı. BKM imzalı dizi, AB grubunda 4,88 izlenme oranı ve 17,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 5,24 izlenme oranı ve 15,65 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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