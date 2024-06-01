'İnci Taneleri' sezonu birincilikle kapattı

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. İlk bölümden itibaren her kategoride birinci olan dizi sezon finalinde de zirveyi göğüsledi. Total’de 5.90, 17.11 ile, AB’de 7.39, 22.48 ile ve ABC’de 7.91, 21.14 ile zirvedeki yerini korudu

. Sezon finalinde kızı ile yıllar sonra ilk kez yüz yüze gelen Azem’in yaşadıkları izleyiciyi de gözyaşlarına boğdu.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.