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'İnci Taneleri' sezonu birincilikle kapattı

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#İnci Taneleri#Sezon Finali#Kanal D
İnci Taneleri sezonu birincilikle kapattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:31

KANAL D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri” ilk bölümden itibaren sezon finaline kadar reytinglerde de birinciliği kaptırmadı

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. İlk bölümden itibaren her kategoride birinci olan dizi sezon finalinde de zirveyi göğüsledi. Total’de 5.90, 17.11 ile, AB’de 7.39, 22.48 ile ve ABC’de 7.91, 21.14 ile zirvedeki yerini korudu

. Sezon finalinde kızı ile yıllar sonra ilk kez yüz yüze gelen Azem’in yaşadıkları izleyiciyi de gözyaşlarına boğdu.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

İnci Taneleri sezonu birincilikle kapattı

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#İnci Taneleri#Sezon Finali#Kanal D

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