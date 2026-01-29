Hasret bitiyor... İnci Taneleri ekrana dönüyor

Haberin Devamı

HAZAR ERGÜÇLÜ

Bu rolü oynamak zorlu ama ödüllendirici

◊ “İnci Taneleri” üçüncü sezonuyla yeniden başlıyor. İlk olarak nasıl hissediyorsunuz?

- Çok heyecanlıyım ve bir o kadar da mutluyum. Böyle güçlü bir hikâyenin parçası olmak ve üçüncü sezona gelmek çok değerli. Aradan sonra sete dönmek, ekiple yeniden bir araya gelmek bana gerçekten “eve dönmüşüm” hissi verdi. Bu sezon hem hikâye hem de karakterler açısından derinliği daha da artan bir yolculuk hem bizi hem izleyiciyi bekliyor.

◊ Yeni sezon fragmanları yayınlandıktan sonra en çok aldığınız dönüş ne oldu?

- Genel olarak izleyicinin merakı çok yükselmiş durumda. “Bu sezon bizi ne bekliyor?”, “Karakterler nereye evrilecek?” gibi mesajlar alıyorum. Fragmanların duygusu izleyicilerimize geçmiş, bu da bizi çok motive ediyor. İnsanların hikâyeyle bu kadar bağ kurması gerçekten çok kıymetli.

◊ “İnci Taneleri” yolculuğunda olmak sizin için nasıl bir deneyim?

- Benim için öğretici, dönüştürücü ve çok besleyici bir deneyim. “İnci Taneleri” sadece bir dizi değil, insanın kalbine dokunan bir anlatı. İlk sezondan bu yana hikâye hem cesaretini hem de samimiyetini hiç kaybetmedi. Her sezon biraz daha derinleşti, karakterler gerçek hayattaki insanlar gibi katmanlandı. Böyle bir işin içinde olmak oyuncu olarak beni de büyüttü. Sonuç olarak bu rolü oynamak zorlu ama çok ödüllendirici.

Yeni sezonda da yine kalpten, gerçek ve etkileyici bir hikâye anlatmaya çalışacağız. Umarım izlerken kendilerinden bir parça bulurlar, duygularına dokunuruz.

KUBİLAY AKA

Daha çarpıcı bir ‘İnci Taneleri’ geliyor

◊ “İnci Taneleri” üçüncü sezonuyla yeniden başlıyor. İlk olarak nasıl hissediyorsunuz?

- Açıkçası çok heyecanlıyım. Uzun bir aradan sonra yeniden sete dönmek, hikâyenin kaldığı yerden ama daha da güçlenerek devam ettiğini görmek çok motive edici. Üçüncü sezon hem duygusal hem de dramatik anlamda tempoyu yükselten bir sezon olacak. İzleyici için de bizim için de bambaşka bir deneyim olacak.

◊ Yeni sezon fragmanları yayınlandıktan sonra en çok aldığınız dönüş ne oldu?

- Fragmanlardan sonra en çok aldığım mesaj “Bu sezon çok sert geliyor galiba” oldu. Merak duygusu ciddi anlamda arttı. İnsanlar karakterlerin yaşayacaklarını, ilişkilerin nasıl değişeceğini çok sorguluyor. Bu da işin doğru bir yerden izleyiciye geçtiğini gösteriyor.

◊ “İnci Taneleri” yolculuğunda olmak sizin için nasıl bir deneyim?

- Benim için çok özel bir yolculuk. “İnci Taneleri”, risk almaktan korkmayan, derdi olan bir iş. İlk sezondan itibaren seyirciyle güçlü bir bağ kurdu ve bu bağ her sezon daha da sağlamlaştı. Hikâye büyüdükçe karakterler de büyüdü, değişti, dönüştü. Böyle bir sürecin parçası olmak oyuncu olarak beni de sürekli diri tuttu.

◊ İzleyicilere ne söylemek istersiniz?

- Bizi sabırla bekledikleri ve bu hikâyeye sahip çıktıkları için hepsine teşekkür ederim. Bu sezon duygu olarak daha yoğun, daha çarpıcı bir “İnci Taneleri” geliyor. Umarım izlerken yine kalplerine dokunuruz.

YASEMİN BAŞTAN

Bu gece kavuşuyoruz

◊ “İnci Taneleri”nin yeniden başlaması nasıl hissettiriyor?

- Üçüncü sezonda olmak tabii ki heyecan verici. Şahane bir ekiple çalışıyorum ve herkesi çok özlemişim. Hepsiyle kavuşmak güzel.

◊ Böyle bir dizide olmak nasıl bir deneyim?

- “İnci Taneleri”nin bir tanesi olmak benim için çok kıymetli. Özenli yazım dili ve alt metninin gücü beni bir oyuncu olarak heyecanlandırıyor. Bence, katmanları olan bir senaryo insana ilham verir ve katkıda bulunur. Emek verilmiş güzel hikâyeler insanın varlığını besler, nefes aldırır. Benim için de öyle oldu.

◊ İzleyiciye ne söylemek istersiniz?

- Az kaldı, bu gece kavuşuyoruz.

SELMA ERGEÇ

İyi senaryo ile çalışmak büyük lüks

◊ “İnci Taneleri”nin yeni sezonu hakkında ne hissediyorsunuz?

- Benim için de bir ilk oldu böyle bir aradan sonra devam etmek. “Nasıl olacak” diye merak ediyordum açıkçası ama sete çıkınca sanki dün ayrılmışız gibiydi. Bununla birlikte çok da özlemişim.

◊ Bu yolculuk sizin için nasıl bir deneyim?

- Şüphesiz setimizi çok özel ve güzel bir yere dönüştüren bir dolu çok değerli insan var. Ayrıca beni senaryodaki nev-i şahsına ya da Yılmaz-i şahsına münhasırlığı çok mutlu ediyor. İyi senaryo ile çalışmak büyük lüks.

◊ İzleyicilere ne söylemek istersiniz?

- Umarım benim gibi hissederler. Çok özlemiş ama sanki dün görüşmüşüz gibi.

FURKAN RIZA DEMİREL

Arayı uzun tutunca sinirlendiler

◊ Yeni sezon hakkında ne hissediyorsunuz?

- Ekipçe heyecan içindeyiz. Sanki Lise 3’e başlamışız gibi bir özlem ve bayram havası var. Her hafta Yılmaz Erdoğan’dan gelen ödevlerini yapan öğrenciler gibiyiz.

◊ En çok aldığınız geri dönüş ne oldu?

- İnsanlar diziyi özlemişler ve arayı uzun tuttuğumuz için biraz da sinirlenmişler. Sevgi dolu ve sitemli dönüşler, seyircimizle toksik bir ilişki yaşamak gibi…

“İnci Taneleri” hayatımda birçok güzel anın kıvılcımı ve çok değerli anların kaynağı oldu.

ÜMİT BESTE KARGIN

Yıldız ve Dilber’i çok özlemişim

◊ “İnci Taneleri” bu akşam yeniden ekranda. Ne hissediyorsunuz?

- Çok heyecanlı ve özlem dolu hissediyorum. Yıldız ve Dilber’i çok özlemişim.

◊ Yeni sezon fragmanları yayınlandıktan sonra en çok aldığınız dönüş ne oldu?

- “Çok merak ediyoruz, ne zaman yayınlanacak?” dönüşlerini çevremden çok aldım.

◊ “İnci Taneleri” nasıl bir deneyim?

- Öğretici bir deneyim. Hem sahne önü hem sahne arkasında öğrendiğim birçok şey oldu, olmaya da devam ediyor. İlk sezondan bugüne hayatım olumlu anlamda şekillendi. Derin bir senaryonun içinde olmak çok konforlu.

SERA KUTLUBEY

Nehir’e acıdıklarını söylüyorlar

◊ Üçüncü sezon başlıyor. Nasıl hissediyorsunuz?

- En az seyirci kadar biz de yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekledik. Yuvaya döndüğümü hissediyorum, çok heyecanlıyım.

◊ Yeni sezon fragmanları yayınlandıktan sonra en çok aldığınız dönüş ne oldu?

- Azem’e ne olduğunu soruyor herkes. Ve tabii kriz sahnemden dolayı Nehir’e çok acıdıklarını söylüyorlar.

◊ “İnci Taneleri” sizin için nasıl bir deneyim?

- Herkese nasip olmayacak bir deneyim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İnsan edebi bir eserin içinde oynadığını hissediyor. Yazımı, çekimi, kurulan dünyasıyla bambaşka.

Beklediklerine değecek bir sezon olduğunu söyleyebilirim. Bütün bölümü tırnaklarımı yiyerek, karakterlerle kavga ederek okudum.

ORKUNCAN İZAN

Beklediklerine değecek bir sezon

◊ “İnci Taneleri”nin dönüşü hakkında neler düşünüyorsunuz?

- “İnci Taneleri”, hikâyesi ve anlatımıyla izleyicisiyle güçlü bağ kurmuş bir dizi. Karakterlerin başına gelecekler bu hikâyeyi hâlâ diri tutuyor. Söyleyecek söz bitmiş değil. Üçüncü sezona girerken bende yarattığı duygu heyecan, merak ve oynama iştahı. İzleyicinin de bizi en az bizim onları özlediğimiz kadar özlemiş olduğunu fark ettim.

◊ “İnci Taneleri” yolculuğunda olmak sizin için nasıl bir duygu?

- “İnci Taneleri”, küçük insanların büyük hikâyelerini tıpkı hayattaki gibi acele etmeden anlatan güçlü senaryosu ve kendine has diliyle, ömrüm boyunca hep özel bir yerde tutacağım bir yolculuk.

Biraz beklettik ama emin olsunlar, beklediklerine değecek. Hikâye kendi içinde büyük değişimler yaşıyor. İzlerken merak etmeye hazır olsunlar.