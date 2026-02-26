Haberin Devamı

“EKİBİN HER ÜYESİ BİR İNCİ”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi İnci Taneleri’nin kamera arkasında hummalı çalışma ve samimi atmosfer dikkat çekti. Ekibin birbirleriyle uyumu, hikayedeki dramın aksine neşeli halleri görüntülere yansıdı. İzleyiciler, dizinin başarısında kamera arkasındaki dostluğa dikkat çekip, “İnci Taneleri birbirlerine sımsıkı bağlı”, “Ekibin her üyesi bir inci” yorumları yaptı.

İZLEYENLERİN İÇİNİ ISITTI

Oyuncuların bekleme aralarında şakalaştıkları anlar, dizinin fanları tarafından paylaşım rekoru kırdı. İnci Taneleri’nin yeni üyesi Umut Kurt’un pavyonda şarkı söylediği sahnede, değme şarkıcıları aratmayan profesyonelliği takdir topladı. Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Dilber ile Kubilay Aka’nın hayat verdiği Cihan’ın pavyonda karşılıklı göbek attıkları bölüm ise en çok yorum alan kısım oldu.

BKM imzalı İnci Taneleri, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.