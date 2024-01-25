İnci Taneleri başlıyor

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AZEM YÜCEDAĞ’IN HİKÂYESİ

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazdığı hem de başrolünü üstlendiği“İnci Taneleri” dizisi, yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ’ın hikâyesini ekrana taşıyacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan da yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“HAYAL KURUYORSUN, NİYE TASARRUF YAPASIN Kİ... “



Gündemden düşmeyen İnci Taneleri’nin birinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyici ile buluştu. Şarkıları, dans sahneleri ve çarpıcı diyalogları ile merak uyandıran İnci Taneleri’nin son tanıtımı yoğun ilgi gördü. “Çocukları bulunca çok güzel bir yerde, çok güzel bir ev tutacağım. Hayal kuruyorsun, niye tasarruf yapasın ki...” sözleri ile başlayan tanıtım, Azem Yücedağ ve çocuklarının hayatına dair soru işaretleri heyecanı iyice attırdı.

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Kanal D’nin, 2023 yazında ekrana getirdiği, D Media imzalı Dönence’de canlandırdığı ‘Gülce’ karakteri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri’nin kadrosuna katıldı. Genç oyuncunun Piraye’nin kızı ‘Ayça’ karakterine hayat vereceği öğrenildi.

İnci Taneleri’nin yayınlanan tanıtımına Azem ve Dilber arasında yaşanan duygusal anlar damga vurdu. Dilber’in “Sana bir sarılayım mı, müsaitsen…“sorusu güldürürken Azem’in “Benim de epey oldu bir insana sarılmayalı...” diye cevap vermesi duygusal anlar yaşattı.

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