İnci Taneleri'nde dengeler değişiyor... Necmi'yi darp edip, Aleyna'yı kaçırdılar!

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Dizinin yeni bölümünde;

ZAHİR BIÇAKLANDI MI? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dilber, bıçakla Zahir’in üzerine yürüdü. Araya garsonlar girdi. Kamuran, Dilber’i odasına çağırıp onu uyardı.

Özgür adamlarıyla birlikte Zahir’in mekanını kurşunladı.

PİRAYE'DEN AZEM'E GERİ DÖN TEKLİFİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem ise Piraye ile bir araya geldi. Ayçanın okulu boşladığını öğrendi. İkili Ayça üzerine konuştu.

Talip, Piraye’nin evinde, Azem ile karşılaştı. İkili arasında soğuk rüzgarlar esti. Talip, kardeşine Azem’den uzak durması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Piraye ise Azem’e yeniden Ayça’nın öğretmeni olması için teklifte bulundu.

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NERGİS KÖTÜ HABERİ VERDİ

Nergis, Azem’i çağırıp yayıncı Edip Bey’in kalp krizi geçirdiğini söyledi. Kötü haberi alan Azem, büyük üzüntü yaşadı.

AZEM'DEN DİLBER'E DESTEK - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pavyonda çalışma arkadaşlarıyla kavga eden Dilber, çareyi Azem’in yanına gitmekte buldu. Gözyaşlarını tutamayan Dilber’e Azem destek oldu. İkili arasında romantik anlar yaşandı.

ARCAN BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

Semiramis ve Arcan anneleri Mahun ile buluştu. Semiramis, kardeşi Arcan’ın boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi. Duydukları karşısında ne yapacağını bilemeyen Mahun çaresiz kaldı.

Özgür de ablası Nehir’i üvey annesinin dükkanına götürdü. İki kardeş hasret giderdi. Nehir, Güngör ile tanıştı.

'SİLAHTAN UZAK DUR' - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem, Dilber’in pavyonda Zahir’e saldırdığını öğrendi. Özgür, babasına çiğköfteciye saldırdığını söyledi. Sinirlenen Azem oğluna ‘silahtan uzak dur’ dedi.

ALEYNA'YI KAÇIRDILAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Reyyaz, Zahir’den Aleyna’yı kaçırmasını istedi. Zahir ve ekibi Necmi’yi darp edip Aleyna’yı kaçırdı.

Kanlar içinde otele gelen Necmi’ye İzzet yardım etti. Özgür ve Azem de Necmi’nin yanına geldi.