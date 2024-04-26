Biz seninle arkadaş olamayız... Azem tercihini yaptı!

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Dizinin yeni bölümünde;

DİLBER'İN AŞK ACISI

Azem ile yollarını ayıran Dilber depresyona girdi. Yıldız arkadaşına destek olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

‘Bu son gözyaşlarım insan kendisine ayıp etmemeli. Nedir bu Dilber’in benden çektiği. İnsan ne yapıyorsa kendine yapıyor. Herkes kendine iyi davransın’

Azem arkadaşı Kasım’ın yanına gidip gelen ‘Sen katilsin çocukların peşini bırak’ mesajını gösterdi. İkilinin yanına Nergis dahil oldu. Azem’in verdiği kitabı okuyan Nergis çok beğendiğini söyledi.

Azem daha sonra gelen mesajı Nergis’e de okuttu ve mesajı göndereni bulacağını söyledi.

Azem, Dilber ile ayrıldığını dostlarıyla paylaştı. Azem bir kez daha kızını evlat edinen ailenin evine gitti. Tedavi merkezine gittiğini söyleyen Azem, Dila’nın tepkisiyle karşılaştı; ‘Sizi görmek istemiyoruz bir daha gelmeyin.’

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Zahir teslim olmadan önce Dilber ile bir araya geldi.

‘Hayvanlık yapıyorum bazen ama şunu bil ki benim sana olan sevdam asla bitmez. Çıktığımda barışalım, bundan sonra sana bir fiske vurursam adam değilim’

Özgür, adamlarıyla bir araya gelip toplantı yaptı. Aleyna ile arkadaşlığını ilerleten Necmi, Aleyna’yı Reyyaz’a teslim etmek istemedi. Özgür ise ne yapması gerektiğine karar veremedi.

Azem oğlunun yanına gelip ablasıyla ilgili son gelişmeleri anlattı. Özgür’e de Sırat ile olan meselesini sordu. Babasını olaylardan uzak tutmak isteyen Özgür bilgi vermedi. Reyyaz, Özgür’ü arayıp Aleyna’yı getirmesini istedi ve tehdit etti.

Özgür, babasına Dilber ile arasında olanları imalı bir şekilde dile getirdi. Azem de ortada göründüğü gibi bir durum olmadığını söyledi.

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AZEM'DEN PİRAYE'YE HER ŞEYİ ANLATTI

Azem, iş yerine gitti. Piraye ile bir araya gelip sohbet etti. Yaptığı konuşmadan dolayı tebrik etti. Pavyondaki karşılaşmalarına da değinen Azem, ‘enteresan bir karşılaşmaydı’ sözleriyle merak ettiklerini Piraye’ye sordu. Piraye de ‘tesadüfen oradaydım’ dedi.

Aralarında yaşananları netleştirmek isteyen Azem, ‘Siz benim öğrencimin velisi misiniz, yoksa arkadaş mıyız? Ben arkadaş olduğumuzu düşünüyordum’ dedi ve hislerini Piraye ile paylaştı.

Piraye de ‘aramızdaki diyaloğu tanımlamak benim için de zor ama arkadaşız herhalde’ karşılığını verdi.

Azem tam kimliği hakkındaki gerçekleri açıklayacakken odaya Piraye’nin arkadaşı Cenk girdi.

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Azem, Sibel’den Cenk hakkında bilgi aldı. İkiliye daha sonra Piraye eşlik etti. Azem, Piraye’yi yemeğe davet etti.

Kasım ve Nergis, Azem’i yemek için hazırladı.

DİLBER SAHNELERİ BIRAKIYOR!

Dilber müzikholün sahibi Kamuran’ın yanına gidip ev tutana kadar konsa çıkacağını söyledi. Evi tutunca da bu işleri tamamen bırakacağını belirtti. Kamuran buna karşı çıktı, ‘bende beş yıllık sözleşmen var, işinin başına dön’ dedi.

Azem ve Piraye yemekte buluştu. Piraye’ye mesleği bıraktığını söyleyen Azem, ‘Öğretmenlik mesleğini bırakmak zorunda kaldım, ailemden uzaklaştım. Çok param yoktu olanı da kaybettim. Şehrin en ucuz otelini buldum. Yan odamda bir komşum var, adı Dilber. Çocuğu var bir de kendisini bırakmayan ve şiddet uygulayan kocası var. Bütün bunlar bana da sürpriz olmuştu, oysa ben pencereme konan yaralı bir kuşa yardım etmek istemiştim. Hepsi buydu aslında.’ dedi.

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Piraye ise,’ Seviyor musun onu’ diye sordu. Azem de ‘aslında dün gece bu maceralı ilişkiye son verdik’ cevabını verdi.

Azem de Cenk ile aralarında ne olduğu sorusunu yöneltti Piraye de ‘Çok eğleniyorum onunla’ dedi.

Azem daha sonra oğlundan bahsedip onu bulduğunu söyledi, ‘Şimdi de kızımı arıyorum.’

İkili güzel geçen yemeğin ardından aralarındaki sorunları düzeltti.

Azem, Piraye’yi eve bıraktı ikiliyi gören Ayça büyük mutluluk yaşadı.

Azem ile konuşmasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Dilber yapayalnız kaldı. İş çıkışı sarhoş olan Dilber’i arkadaşı Yıldız otele götürdü.

ALEYNA VE NECMİ YAKINLAŞTI

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Necmi ve Aleyna baş başa sohbet etti. Necmi ‘Ne işin vardı Reyyaz ile’ diye sordu. Aleyna da ‘Üç kişi bir evde kalıyorduk evden atılmak üzeriydim, parası için’ cevabını verdi daha sonra da Necmi’yi öptü.

ÖZGÜR AŞKINI İTİRAF ETTİ

Özgür, arkadaşı Elif’in yanına gitti ve aşkını itiraf etti: ’Evet, berbat bir hayatım var. Berbat işlere bulaştım. Acımasız bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyorum ve seni çok seviyorum’ dedi. Elif de Özgür’e sarılıp onu sevdiğini söyledi.

NUSRET CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Özgür’ün ortağı Nusret cezaevinden çıktı. Mahalleye dostlarının yanına giden Nusret olaylara dahil oldu. Özgür son kararını vermeden Aleyna ile görüşmek istedi ama evde Aleyna’yı bulamadı.

Nusret, ‘Kafam çok karışık, herkesin çok karışık seninle ilgili. Sen Sırat’ı satan adam mısın yoksa bizi kurtaran mı?’ diye sordu. Berzan da ‘O büyük patronun namusuna göz dikti gerekeni yaptım’ dedi. Özgür, ekine Aleyna’nın kaçtığını söyledi.

DİLBER DÜKKAN ARIYOR

Dükkan arayışına giren Dilber, emlakçıya gitti. Kira fiyatlarını duyan Dilber büyük şaşkınlık yaşadı. Emlakçı Dilber ve Yıldız’a sarkıntılık yapınca olay çıktı.

AZEM, NEHİR’İN İZİNE ULAŞTI

Kızını aramaya devam eden Azem, Nehir’in bir dönem tedavi gördüğü merkeze tekrar gitti. Merkezde çalışan bir hemşireyle sohbet eden Azem, bilgi edinmeye çalıştı.

Hemşire Nehir’i tanıdığını söyledi, ‘Öyle bir aşk hikayesi her zaman denk gelmez.’ dedi ve Nehir’in erkek arkadaşı Arcan’dan bahsetti. Tedavi merkezinin yöneticisi gelip ikilinin konuşmasını böldü.

Azem tekrar hemşire Kadriye’yi bulup, kızını aradığını söyledi. Kadiriye hemşire de Nehir’in erkek arkadaşının adını soyadını verdi, ‘Arcan Gümüşkaya’

Özgür ve Necmi, Reyyaz’ın yanına gitti. Aleyna’nın kaçtığını söyleyen Özgür, Reyyaz’ı ikna edemedi.

Reyyaz, Aleyna gelene kadar Necmi’yi misafir etmek istedi ama Aleyna kendi isteğiyle geldi. Otoparka dönen Özgür, Nusret ile konuştu.

Olanları anlatan Necmi, “Delikanlı kızmış, biz onu kurtaramadık ama o bizi kurtardı. Kendi teslim oldu Reyyaz’a” dedi.

Aşk acısı yaşayan Necmi’ye Özgür destek oldu. Aleyna’nın ardından yas tutan Necmi, yaşadığı üzüntüyü anlattı.

BİZ SENİNLE ARKADAŞ OLAMAYIZ

Azem kendisiyle konuşmak istemeyen Dilber’e ‘artık arkadaş değil miyiz’ sözleriyle sitem etti. Dilber de ‘biz seninle arkadaş olamayız, cahil insanlarınız neticede’ karşılığını verdi.

İş çıkışı otele sarhoş dönen Dilber, Zahir’i öldüreceğini söyledi. Camdan Dilber’i izleyen Azem büyük üzüntü yaşadı.