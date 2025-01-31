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İNCİ TANELERİ 30. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölüme Azem'in gerçekleri anlatması damga vurdu: 'Biz annenizle...' İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İNCİ TANELERİ 30. SON BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölüme Azemin gerçekleri anlatması damga vurdu: Biz annenizle... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 02:50

İnci Taneleri 30. bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi kısa bir aranın ardından Kanal D ekranlarında 30 Ocak Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Azem, kendisine telefonla ulaşan Candan’dan peşini bırakmasını isterken, Nergis, otele gidip Azem için sürpriz doğum günü partisi yapacaklarını Dilber ve arkadaşlarına söyledi. İnci Taneleri son bölüm final sahnesinde ise Azem'in Nehir ve Cihan'a annelerini kimin öldürdüğünü anlatması damga vurdu. Tüm bunların ardından İnci Taneleri 30. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, İnci Taneleri 30. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 30 Ocak tarihli son bölümünde Azem ile Candan yıllar sonra karşı karşıya geldi. Azem, ‘Hayatımı mahvettin, belki de ne hale düştüğümü görmek istedin. Katilin cinayet mahaline uğramak istemesi gibi. Bunca yıl sonra karşıma çıkmış olmanın başka bir açıklaması yok’ sözleriyle masadan kalktı. Son sahnede Azem'in çocuklarına gerçekleri itiraf etmesi heyecan dolu anlara neden oldu. İşte, İnci Taneleri 30. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve 31. yeni bölüm fragmanı.

İNCİ TANELERİ 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Ocak Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 30. bölümünde Azem artık gerçekleri anlatmak zorunda kalıyor!

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Geçmişten gelen bir tanıdık Azem’in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan’ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar.

Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem’den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım ötelerindedir artık. Azem gerçekleri anlatmak için artık yolun sonuna gelir.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


İnci Taneleri 31. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Azem gerçekleri itiraf etmenin acısını yaşıyor!

Nehir ve Cihan, öğrendikleri acı gerçek karşısında gözyaşlarına boğulurken Azem ise yıllarca taşıdığı bu yükün altında ezilir.

İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

 

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