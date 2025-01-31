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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 30 Ocak tarihli son bölümünde Azem ile Candan yıllar sonra karşı karşıya geldi. Azem, ‘Hayatımı mahvettin, belki de ne hale düştüğümü görmek istedin. Katilin cinayet mahaline uğramak istemesi gibi. Bunca yıl sonra karşıma çıkmış olmanın başka bir açıklaması yok’ sözleriyle masadan kalktı. Son sahnede Azem'in çocuklarına gerçekleri itiraf etmesi heyecan dolu anlara neden oldu. İşte, İnci Taneleri 30. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve 31. yeni bölüm fragmanı.

İNCİ TANELERİ 30. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Ocak Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 30. bölümünde Azem artık gerçekleri anlatmak zorunda kalıyor!

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Geçmişten gelen bir tanıdık Azem’in hayatını altüst etmeye hazırlanıyordur. Ama Azem yeniden aynı yerden sınanmamak için bu gizemli kadınla olası iletişim yollarının hepsini kapamaya kararlıdır. Piraye’nin Dilber ve Yıldız ile ortaklığı Salacaklar içerisinde büyük bir krize dönüşür. Azem, Cihan’ı korumak için kendisini iki ateşin tam ortasına koyar.

Nergis, Azem’e sürpriz bir doğum günü kutlaması organize eder. Ama asıl sürpriz Azem’den gelecektir. Ya inci tanelerini bir araya getirecek ya da sonsuza kadar ayıracak o an, bir adım ötelerindedir artık. Azem gerçekleri anlatmak için artık yolun sonuna gelir.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Nehir ve Cihan, öğrendikleri acı gerçek karşısında gözyaşlarına boğulurken Azem ise yıllarca taşıdığı bu yükün altında ezilir.

İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!