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İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem Nehir'e veda etti: 'İyi bak kardeşine ve kendine...' İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İNCİ TANELERİ 29. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem Nehire veda etti: İyi bak kardeşine ve kendine... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 02:39

İnci Taneleri son bölüm kesintisiz ve full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi kısa bir aranın ardından Kanal D ekranlarında 16 Ocak Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Polis ekipleri, Cihan ve adamlarının bulunduğu otoparka baskın yaparken, mahkemeye çıkan Zerre tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dizinin final sahnesinde Semiramis ile görüşmek için kafeye giden Azem'in Nehir ile yüzleşerek veda etmesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından İnci Taneleri yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İşte, İnci Taneleri 29. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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İnci Taneleri 29. bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 16 Ocak tarihli son bölümünde gizemli kadın eczaneye gidip, tekrar Azem’i sordu. Kasım ise arkadaşını arayıp yaşananları anlattı. Azem, Kasım’dan gizemli kadının fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğrafı gören Azem, telefonu elinden düşürdü. Azem'in Nehir'e veda etmesi ise duygusal anlara neden oldu. İşte, İnci Taneleri 29. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Ocak Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 29. bölümünde Azem, çocuklarının hayatlarının savrulmasına engel olamıyor.

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Piraye, Dilber ve Yıldız’ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır.

Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

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