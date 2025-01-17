Haberin Devamı

İnci Taneleri 29. bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 16 Ocak tarihli son bölümünde gizemli kadın eczaneye gidip, tekrar Azem’i sordu. Kasım ise arkadaşını arayıp yaşananları anlattı. Azem, Kasım’dan gizemli kadının fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğrafı gören Azem, telefonu elinden düşürdü. Azem'in Nehir'e veda etmesi ise duygusal anlara neden oldu. İşte, İnci Taneleri 29. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Ocak Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 29. bölümünde Azem, çocuklarının hayatlarının savrulmasına engel olamıyor.

Haberin Devamı

Piraye, Dilber ve Yıldız’ın zor yaşamını yakından görmüşken onlara yardım etmek konusunda artık daha kararlıdır. Nehir ile Arcan evliliklerini kurtarmaya çalışsa da el ele çıkmaya çalıştıkları karanlığa doğru son sürat gidiyorlardır. Cihan ise bu sefer özgürlüğü ile sınanan taraf olacaktır.

Bir yandan çocuklarının savrulmasını önlemeye çalışırken diğer yandan kendisine ulaşmaya çalışan gizemli kadının kim olduğunu öğrenen Azem, geçmişle yüz yüze gelmeye hiç olmadığı kadar yakındır artık.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.