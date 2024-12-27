İNCİ TANELERİ 28. SON BÖLÜM İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölüme damga vuran sahne! İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 26 Aralık tarihli son bölümünde Dilber ve Yıldız’ın aklı Zerre’deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu buldu. İşte, İnci Taneleri 28. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

26 Aralık Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 28. bölümünde Dilber, Piraye'nin iş teklifiyle şoke oluyor!

Cihan’ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız’ın aklı Zerre’deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem’in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber’i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.

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Azem, Cihan ve arkadaşlarının bu karanlık dünyada daha da çukura batmalarından korkarken geçmişten gizemli bir kadın çıkagelir. Azem, bu kadının kim olduğunu bilmez.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.