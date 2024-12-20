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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 19 Aralık tarihli son bölümünde Arcan, Nehir ile buluşup konuşmak istedi. Yaptıklarından pişman olan Arcan, eşine ayrılmak istemediğini söyledi. İşte, İnci Taneleri 27. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Aralık Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 27. bölümünde Cihan, tehlikenin ortasında kalıyor!

Aleyna’nın kaçırılması iki grup arasında gerilimi daha da artırır. Cihan, kendi yolunu belirlemeye çalışır. Azem oğlunun içinde bulduğu işleri hiç desteklemese de onun için endişelenir. Dilber ve Yıldız, Zerre’nin içine düştüğü dertten onu kurtarmak için bir yol arar. Piraye, Azem’in romanını okudukça gerçeklerin farkına varır.

Artık Azem’e kızmak eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ayça öğretmeniyle yeniden bir araya geldi için çok mutludur. Azem kendini ve oğlunu bu karmaşık dünyadan uzak tutmaya çalıştıkça kendini meselelerin ortasında bulmaya devam eder. Reyyaz’a yapılacak en büyük hatalardan biri yapılmıştır ve Cihan da bu hatanın taraflarından biri sayılacaktır.

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.