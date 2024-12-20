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İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölüme damga vuran saldırı: Necmi ve Aleyna öldü mü? İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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#İnci Taneleri 27. Bölüm İzle#Dizi#Televizyon
İNCİ TANELERİ 27. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölüme damga vuran saldırı: Necmi ve Aleyna öldü mü İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 02:34

İnci Taneleri 27. bölüm kesintisiz ve full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 19 Aralık Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Elif'i kaçıran Necmi, Reyyaz ile konuşup Aleyna'yı geri isterken, Azem, Başsavcı İsfandiyar Baysal’ın numarasını bulup Zerre ile görüşebilmek için yardım istedi. Dizinin final sahnesinde ekip dağıldıktan sonra Reyyaz’ın adamları Necmi ve Aleyna’nın bulunduğu araca saldırdı. Necmi ve Aleyna, kurşunların arasında kaldı. Tüm bunların ardından İnci Taneleri 28. yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İşte, İnci Taneleri son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 19 Aralık tarihli son bölümünde Arcan, Nehir ile buluşup konuşmak istedi. Yaptıklarından pişman olan Arcan, eşine ayrılmak istemediğini söyledi. İşte, İnci Taneleri 27. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Aralık Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 27. bölümünde Cihan, tehlikenin ortasında kalıyor!

Aleyna’nın kaçırılması iki grup arasında gerilimi daha da artırır. Cihan, kendi yolunu belirlemeye çalışır. Azem oğlunun içinde bulduğu işleri hiç desteklemese de onun için endişelenir. Dilber ve Yıldız, Zerre’nin içine düştüğü dertten onu kurtarmak için bir yol arar. Piraye, Azem’in romanını okudukça gerçeklerin farkına varır.
Artık Azem’e kızmak eskisi kadar kolay olmayacaktır. Ayça öğretmeniyle yeniden bir araya geldi için çok mutludur. Azem kendini ve oğlunu bu karmaşık dünyadan uzak tutmaya çalıştıkça kendini meselelerin ortasında bulmaya devam eder. Reyyaz’a yapılacak en büyük hatalardan biri yapılmıştır ve Cihan da bu hatanın taraflarından biri sayılacaktır.

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

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#İnci Taneleri 27. Bölüm İzle#Dizi#Televizyon

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