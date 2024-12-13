İNCİ TANELERİ 26. SON BÖLÜM İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Zahir ve ekibi Aleyna’yı kaçırdı... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 12 Aralık tarihli son bölümünde pavyonda çalışma arkadaşlarıyla kavga eden Dilber, çareyi Azem’in yanına gitmekte buldu. Gözyaşlarını tutamayan Dilber’e Azem destek oldu. İkili arasında romantik anlar yaşandı. İşte, İnci Taneleri 26. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Aralık Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 26. bölümünde Zahir, Necmi'yi öldüresiye dövüp Aleyna'yı kaçırıyor!

Dilber ve Yıldız, Zerre’nin yaşadıkları için vicdan azabı çekiyordur. Bu yetmezmiş gibi başlarında bir de Zahir derdi vardır. Zahir pavyonu ve Dilber’i zor durumda bırakmak için elinden geleni yapmaya devam ediyordur. Piraye, Ayça’nın derslerine olan ilgisini yeniden kaybetmesinden dolayı endişelenince Azem’den yardım ister. Azem ve Piraye’nin sürekli iletişimde olması Dilber’i her defasında kalbinden yaralar.

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Nehir hayatını toparlamaya çalışıyordur. Cihan ise iki ateşin arasındadır ve hayat onu yeniden bir tercih yapmaya zorlayacaktır. Necmi ise saldırıya uğrar ve Zahir, Necmi'yi öldüresiye döver. Aleyna ise kaçırılır.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.