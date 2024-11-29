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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 28 Kasım tarihli son bölümünde Talip, Mahun’u arayıp fiziki saldırıya uğradığını ve bunu yapanın Azem olduğunu söyledi. Kamuran’ın işlettiği pavyona giden Reyyaz, Dilber’i dans ederken gördü. Reyyaz, Dilber’den etkilendi. İşte, İnci Taneleri 24. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Kasım Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 24. bölümünde Dilber'i büyük bir tehlike bekliyor!

Talip’in Ayça’yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye’nin iletişimde olmasından dolayı gergindir. Azem başına gelen felaketlerin arasında kızına yardım edebilmenin yollarını arıyordur.

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Cihan içinse bir yol ayrımı gelmiştir. Ya karanlık tarafa geçecek ya da karanlık tarafın pisliğini ortaya çıkarmak için iyilerle iş birliği yapacaktır. Cihan bu ikilemdeyken Zahir yeniden Dilber’in yaşamına girmenin bir yolunu bulmuştur.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.