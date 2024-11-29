×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İNCİ TANELERİ 24. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem'e zor soru: 'Kahramanımızın eşini kim öldürdü?' İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Dizi#Televizyon
İNCİ TANELERİ 24. BÖLÜM (SON BÖLÜM) İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azeme zor soru: Kahramanımızın eşini kim öldürdü İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 02:48

İnci Taneleri 24. son bölüm kesintisiz ve full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 28 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Talip’i darbeden Azem karakola gidip teslim olurken, Adliyeye götürülen Azem verdiği ifadenin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Azem’in kitabını alan yayınevi kitabın ne zaman biteceğini sordu. Dizinin final sahnesinde ise Azem'e sorulan ‘kahramanımızın eşini kim öldürdü’ sorusu dikkat çekti. Tüm bunların ardından İnci Taneleri yeni bölüm fragmanına gözler çevrildi. İşte, İnci Taneleri son bölüm full HD izleme ekranı ve 25. yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

Haberin Devamı

İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yıllar sonra ekrana dönüş yapan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 28 Kasım tarihli son bölümünde Talip, Mahun’u arayıp fiziki saldırıya uğradığını ve bunu yapanın Azem olduğunu söyledi. Kamuran’ın işlettiği pavyona giden Reyyaz, Dilber’i dans ederken gördü. Reyyaz, Dilber’den etkilendi. İşte, İnci Taneleri 24. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili merak edilenler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Kasım Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 24. bölümünde Dilber'i büyük bir tehlike bekliyor!

Talip’in Ayça’yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye’nin iletişimde olmasından dolayı gergindir. Azem başına gelen felaketlerin arasında kızına yardım edebilmenin yollarını arıyordur.

Haberin Devamı

Cihan içinse bir yol ayrımı gelmiştir. Ya karanlık tarafa geçecek ya da karanlık tarafın pisliğini ortaya çıkarmak için iyilerle iş birliği yapacaktır. Cihan bu ikilemdeyken Zahir yeniden Dilber’in yaşamına girmenin bir yolunu bulmuştur.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!