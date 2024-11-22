Haberin DevamÄ±

Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 21 KasÄ±m tarihli son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nehir, Semiramis ile buluÅŸup ona yalan sÃ¶ylediÄŸin iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi. AyÃ§a annesine dayÄ±sÄ±nÄ±n geldiÄŸini ve her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan Azem ve AyÃ§a arasÄ±nda yÃ¼zleÅŸme yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 23. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

21 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 23. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Azem, Nehir'i dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bataklÄ±ktan kurtarmak iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

Nehirâ€™i Ã§aresiz bir halde bulan Azem ve Cihan onu yalnÄ±z bÄ±rakmamaya kararlÄ±dÄ±r. Ancak Nehir, babasÄ±nÄ± ne gÃ¶rmek ne de onu dinlemek istemez. OlanlarÄ± Ã¶ÄŸrenen Mahur, oÄŸluna bÃ¼yÃ¼k bir rest Ã§eker. Arcanâ€™la da iliÅŸkileri kopma noktasÄ±na gelen Nehir hayatÄ±nÄ± yine geÃ§miÅŸinin karanlÄ±ÄŸÄ±na teslim etmek Ã¼zeredir. Cihan bir yanda ablasÄ± iÃ§in endiÅŸelenirken diÄŸer yanda ise Semiâ€™yle iliÅŸkisi hayatÄ±nÄ±n karanlÄ±k gerÃ§ekleriyle sarsÄ±lÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Semi, Cihan hakkÄ±nda gizlenen gerÃ§ekleri bizzat Cihan'Ä±n kendisinden Ã¶ÄŸrenir.

Haberin DevamÄ±

AyÃ§a, Azem hakkÄ±ndaki gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenir ve Ã§ok sevdiÄŸi hocasÄ± hakkÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸar. Piraye ise Azem'den yardÄ±m ister ve AyÃ§a'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek ister. Azem, AyÃ§a'dan Ã¶zÃ¼r diledikten sonra ona bunu yapan Talip Salacak'tan bunun hesabÄ±nÄ± sorar.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ä°nci Taneleri 24. BÃ¶lÃ¼m FragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±! Azem, nezarethaneye girer.

Azem, gÃ¶zaltÄ±ndadÄ±r ve Dilber'i derin bir hÃ¼zÃ¼n kaplar. Nehir'in durumu ise daha kÃ¶tÃ¼ye gider. Azem'in hayatÄ±nÄ± karartan olayÄ±n kilit sorusu, yayÄ±nevi mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Edip'ten gelir. Edip, "KahramanÄ±mÄ±zÄ±n eÅŸini kim Ã¶ldÃ¼rdÃ¼?" sorusunu Azem'e sorar.

Ä°nci Taneleri yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle PerÅŸembe 20.00'de Kanal D'de!

Â