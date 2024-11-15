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Ä°nci Taneleri 22. bölüm izleme ekranÄ± (full HD) | Ä°nci Taneleri son bölüme damga vuran sahne! Azem ve Cihan Nehir'i buldu: 'Benim kÄ±zÄ±m...' Yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±?

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Ä°nci Taneleri 22. bÃ¶lÃ¼m izleme ekranÄ± (full HD) | Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼me damga vuran sahne Azem ve Cihan Nehiri buldu: Benim kÄ±zÄ±m... Yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± mÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 15, 2024 02:47

Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m kesintisiz ve full HD izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n senaryosunu kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi â€˜Ä°nci Taneleriâ€™ dizisi Kanal D ekranlarÄ±nda 14 KasÄ±m PerÅŸembe akÅŸamÄ± seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Piraye, Azemâ€™e hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu iÅŸte bir terslik olduÄŸunu sÃ¶yleyip gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenmek istedi. Evlendikten sonra madde kullanmaya baÅŸlayan Nehir, satÄ±cÄ±larla buluÅŸtuktan sonra kayboldu. Dizinin final sahnesinde ise Azem ve Cihan'Ä±n Nehir'i kurtarmasÄ± dikkat Ã§ekti. TÃ¼m bunlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°nci Taneleri 23. yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±na gÃ¶zler Ã§evrildi. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 22. son bÃ¶lÃ¼m full HD izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili bilgiler.Â

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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 14 KasÄ±m tarihli 22. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nehir madde satÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan alÄ±konuldu. Azem ve oÄŸlu, Nehirâ€™i aramak iÃ§in tehlikeli sokaklara girerken, Bir isme ulaÅŸan ikili satÄ±cÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 22. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

14 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Azem, kÄ±zÄ± Nehir'i bulabilmek iÃ§in belanÄ±n ortasÄ±nda kendisini bulur.
Azemâ€™in yolu bir ÅŸekilde hep Piraye ile kesiÅŸiyordur. Pirayeâ€™nin iÃ§inde Azemâ€™e haksÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dair bir ÅŸÃ¼phe kÃ¶k salmÄ±ÅŸken, karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir anda yine Azemâ€™i bulur. Dilber, baÅŸÄ±ndaki dertleri Azemâ€™in de yardÄ±mÄ± ile ertelemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama hala iÃ§inde cevapsÄ±z sorularÄ±n tedirginliÄŸi vardÄ±r.

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Nehir'e ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Cihan, hemen babasÄ±na gider. Azem ve Cihan, Arcan'Ä±n evine giderler. Nehir'den bir iz bulabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele vermek zorundadÄ±rlar. Azem oÄŸlunu ve kÄ±zÄ±nÄ± yanÄ±na alÄ±p geÃ§miÅŸin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± silmek isterken Ã§ocuklarÄ±nÄ±n iÃ§inde olduÄŸu Ã§Ä±kmazlarÄ±n tam ortasÄ±ndadÄ±r artÄ±k. Azemâ€™in inci taneleri artÄ±k ona hiÃ§ olmadÄ±klarÄ± kadar ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± bÃ¼yÃ¼k dertlerin iÃ§indedir.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.

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