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Ä°nci Taneleri son bÃ¶lÃ¼m tek parÃ§a izleme ekranÄ± yayÄ±nlandÄ±. YÄ±llar sonra ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan YÄ±lmaz ErdoÄŸanâ€™Ä±n kaleminden Ã§Ä±kan ve baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°nci Taneleriâ€™nin 14 KasÄ±m tarihli 22. son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nehir madde satÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±ndan alÄ±konuldu. Azem ve oÄŸlu, Nehirâ€™i aramak iÃ§in tehlikeli sokaklara girerken, Bir isme ulaÅŸan ikili satÄ±cÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸte, Ä°nci Taneleri 22. bÃ¶lÃ¼m full HD kesintisiz izleme ekranÄ± ve yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±yla ilgili merak edilenler.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° SON BÃ–LÃœMDE NELER OLDU?

14 KasÄ±m PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanan Ä°nci Taneleri dizisinin 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Azem, kÄ±zÄ± Nehir'i bulabilmek iÃ§in belanÄ±n ortasÄ±nda kendisini bulur.

Azemâ€™in yolu bir ÅŸekilde hep Piraye ile kesiÅŸiyordur. Pirayeâ€™nin iÃ§inde Azemâ€™e haksÄ±zlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dair bir ÅŸÃ¼phe kÃ¶k salmÄ±ÅŸken, karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§ ummadÄ±ÄŸÄ± bir anda yine Azemâ€™i bulur. Dilber, baÅŸÄ±ndaki dertleri Azemâ€™in de yardÄ±mÄ± ile ertelemeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Ama hala iÃ§inde cevapsÄ±z sorularÄ±n tedirginliÄŸi vardÄ±r.

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Nehir'e ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Cihan, hemen babasÄ±na gider. Azem ve Cihan, Arcan'Ä±n evine giderler. Nehir'den bir iz bulabilmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele vermek zorundadÄ±rlar. Azem oÄŸlunu ve kÄ±zÄ±nÄ± yanÄ±na alÄ±p geÃ§miÅŸin karanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± silmek isterken Ã§ocuklarÄ±nÄ±n iÃ§inde olduÄŸu Ã§Ä±kmazlarÄ±n tam ortasÄ±ndadÄ±r artÄ±k. Azemâ€™in inci taneleri artÄ±k ona hiÃ§ olmadÄ±klarÄ± kadar ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± bÃ¼yÃ¼k dertlerin iÃ§indedir.

Ä°NCÄ° TANELERÄ° YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± henÃ¼z yayÄ±nlanmadÄ±. Fragman yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zaman haberlerimizde yer vereceÄŸiz.