İnception filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? İnception oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Inception filmi her yaştan insan arasında en popüler filmler arasındadır. Film yayınlanmasından itibaren çok kısa bir süre içinde son 25 yılın en iyi filmleri arasına girmiştir. Ayrıca inception filmi günümüzde en çok izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır.

Inception Filminin Konusu Nedir?

Inception filminde Dom Cobb başrol karakteri çok yetenekli bir hırsızdır. Bu karakter zihnin rüya görme anlarında en savunmasız olduğu için, bilinçaltının derinliklerindeki sırları ortaya çıkarmak ve o sırları çalmak karakterin uzmanlık alanıdır. Dom Cobb’un bu mahareti sayesinde kurumsal casusluğun yeni dünyasında aranan bir oyuncu olmasını sağlamıştır. Ama bu durum o kişiyi uluslararası bir kaçak yapmıştır ve sevdiği şeylere mal olmuştur. Cobb’a bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayan fırsat sunulmaktadır. Fakat iyi bir soygun yerine, Cobb ve takımındaki kişiler bu sefer tam tersini şekilde davranmak zorundadır. Bu kez görevleri fikir çalmak değil fikir yerleştirmektir. Eğer başarırlar ise, mükemmel suç olacaktır.

Inception Filmi Oyuncuları (oyuncu kadrosu) Kimler?

Muhteşem oyunculukları sayesinde filmi daha iyi yerlere getiren kadro izleyici kitlesininde ilgisini çekmiştir. Inception filminin oyuncuları aşağıdaki gibidir.

Başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio olmak üzere,

Marion Cotillard

Joseph Gordon-Levitt

Ellen Page

Cillian Murphy

Ken Watanabe

Tom Hardy

Michael Caine oluşmaktadır. Oyuncuların her biri birbirinden değerli ve kalitelidir.

Inception Filmi Yönetmeni Kimdir?

Film sektöründe oldukça ünlü olan inception filminin yönetmeni Christopher Nolan‘ dur.

Inception Filmi Yapımcısı Kimdir?

İnception filminin yapımcı kadrosunu, Christopher Nolan ve Emma Thomas oluşturmaktadır. Bilim kurgu filmi tutkunlarının asla vazgeçemediği bu filmin yapımcılarının da filme katkısı çok büyüktür.

Inception Filmi Senaristi Kimdir?

Inception filminin esrarengiz bir senaryosu bulunmaktadır. Bu senaryoyu yazan ve güzel bir film haline getirilmesini sağlayan filmin senaristi Christopher Nolan’ dur. Aynı zamanda hem yöneten hem yapımcısı olan Christopher Nolan çok başarılıdır.

Inception Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

İnception filmi 8 Temmuz 2010 yılında çıkmış bir filmdir ve ilk olarak birleşik krallık’ ta yayınlanmış bir filmdir. Inception bilim kurgu filmi yaklaşık olarak 148 dakika sürmektedir. Son yıllarda bu tarzda bilim kurgu filmler en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Birden fazla insan tarafından son derece ilgi gören inception filminin IMDB puanı 8.8 olarak bilinmektedir.

Inception Filmi Bütçesi Ne Kadardır?

Inception filminin bütçesi 160,000,000 $ olarak belirlenmiştir.

Inception Filmi Hasılatı Ne Kadardır?

Inception filminin hasılatı ise 825,448,067 $ olarak belirlenmiştir. Inception filmi elde ettiği hasılatı sayesinde kar yapmış olan filmler kategorisinde değerlendirilir.