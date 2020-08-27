İmani Dolar'ın gözyaşları: Doya Doya Moda İmani nereli, annesi neden gelmedi?
Doya Doya Moda yarışmacıları 27 Ağustos tarihli bölümünde farklı bir konseptle yarıştı. ‘Anneyle Serbest Şıklık’ konseptiyle yarışacak olan Doya Doya Moda yarışmacıları annelerini karşısında görünce büyük bir sevinç yaşadı ancak annesi gelmeyen tek yarışmacı olan İmani gözyaşlarına boğuldu. Peki, Doya Doya Moda'da İmani'nin annesi neden gelmedi?
Doya Doya Moda'nın 27 Ağustos tarihli yeni bölümünde yarışmacılar büyük bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı. Günün konseptinin açıklanacağı sırada yarışmacıların anneleri geldi. Pendik'de alışverişlerini yapacak olan Doya Doya Moda yarışmacıları için günün konsepti "Anne ile Serbest Şıklık" olarak belirlendi. Yarışmacılar 2 saat sürede anneleri ile beraber en şık kombini yapabilmek için mücadele edecek. Ancak Doya Doya Moda yarışmacısı İmani annesinin seyahat engeli nedeniyle yarışmaya katılamadı.
Doya Doya Moda İmani nereli?
İmani Dolar, 23 yaşında aslen Mersinli ancak Bursa’da doğdu. 20 senedir İstanbul’da olan İmani Dolar, 5 senedir estetisyenlik yapıyor.
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