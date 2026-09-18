İman Elbani eşinin filminde oynadı

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Bahman Ghobadi’nin yönettiği filmde turist rehberini canlandıran Elbani, Eva Green’le çektirdiği kareyi sosyal medyada “Bu sahneyi Eva Green ile paylaşmak büyük keyifti; sıcaklığın ve nezaketin için teşekkürler Eva. Ve beni bu anın bir parçası olmaya davet ettiğin için teşekkürler Bahman Ghobadi. Filmi beyazperdede izlemeyi dört gözle bekliyorum” notuyla paylaştı.

‘Trees Are Watching’ bugün Toronto Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. İman Elbani festivale eşiyle katılacak.