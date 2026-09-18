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İman Elbani eşinin filminde oynadı

Güncelleme Tarihi:

#İman Elbani#Eva Green#Murat Yıldırım
İman Elbani eşinin filminde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:51

İMAN Elbani, eşi Murat Yıldırım’ın Fransız oyuncu Eva Green’le başrolü paylaştığı ‘Trees Are Watching’ filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

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Bahman Ghobadi’nin yönettiği filmde turist rehberini canlandıran Elbani, Eva Green’le çektirdiği kareyi sosyal medyada “Bu sahneyi Eva Green ile paylaşmak büyük keyifti; sıcaklığın ve nezaketin için teşekkürler Eva. Ve beni bu anın bir parçası olmaya davet ettiğin için teşekkürler Bahman Ghobadi. Filmi beyazperdede izlemeyi dört gözle bekliyorum” notuyla paylaştı.

‘Trees Are Watching’ bugün Toronto Uluslararası Film Festivali’nde seyirciyle buluşacak. İman Elbani festivale eşiyle katılacak.

 

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#İman Elbani#Eva Green#Murat Yıldırım

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