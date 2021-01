İman Casablanca kimdir, kaç yaşında? Baraj dizisinin sevilen karakteri Zahra hakkında bilgiler…

Faslı Arap model ve dizi film oyuncusu. 1999 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Babası komiser, annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.



Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca Dört dil bilen uluslararası bir oyuncudur. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca iyi Türkçe’si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018’de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.