İman Casablanca kimdir, kaç yaşında? Baraj dizisinin sevilen karakteri Zahra hakkında bilgiler…
31. Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Faslı model Iman Casablanca, Baraj dizisindeki performansıyla dikkat çekiyor. Zahra'ya hayat veren Farslı Arap model İman Casablanca ilk olarak Best Model of the World 2018'de elde ettiği birincilik ile adınından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki, İman Casablanca kimdir, kaç yaşında? Baraj dizisinin Zahra'sı İman Casablanca hakkında bilgiler...
Faslı Arap model ve dizi film oyuncusu. 1999 yılında Fas’ta dünyaya geldi. Babası komiser, annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.
Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca aynı zamanda matematik mühendisidir. Iman Casablanca 2018’de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.
Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca Dört dil bilen uluslararası bir oyuncudur. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca iyi Türkçe’si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018’de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.
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