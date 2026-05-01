İmajlar yarışıyor!

SAKAL-BIYIK GİTTİ

Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, kendisiyle özdeşleşen bıyık ve sakalıyla vedalaştı. Roma’da berber koltuğuna oturup sinekkaydı tıraş olan ünlü oyuncu, yeni görüntüsüyle verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

O kareler takipçilerini ikiye böldü. Kimileri Can Yaman’ın sakalsız imajını beğenirken, kimileri “Sakalsız olmamış”, “Eski haline geri dön” şeklinde yorumlar yaptı.

JUSTIN’E BENZEDİ

Pop müziğin genç yıldızı Edis de imajını değiştirdi, saçlarını sarıya boyatıp perma yaptırdı. Yeni halini dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in yıllar önceki fotoğraflarıyla birlikte Instagram’da beğeniye sunan Edis, paylaşımına “N’olur alışın ben çok sevdim” notunu düştü.

Annesi Sevil Görgülü’nün yeni halini gördükten sonra kendisine attığı “Sakınnnn” mesajının ekran fotoğrafını da yayınlayan şarkıcı takipçilerini gülümsetti.