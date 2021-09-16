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İlyas Reis kimdir? Barbaroslar dizisinin İlyas Reis'i Caner Topçu ile ilgili bilgiler

#İlyas Reis Kimdir?#İlyas Reis#İlyas Reis Hayatı
İlyas Reis kimdir Barbaroslar dizisinin İlyas Reisi Caner Topçu ile ilgili bilgiler

Barbaroslar dizisiyle birlikte İlyas Reis'in hayatı yeniden merak konusu oldu. Dizide İlyas Reis karakterine genç oyuncu Caner Topçu hayat veriyor. İlyas Reis, Midilli Adası'nda yaşayan Ebu Yusuf Nurullah Yakup ağanın dört oğlundan biridir. Peki, İlyas Reis kimdir? Barbaroslar dizisinin İlyas Reis'i Caner Topçu ile ilgili bilgiler

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İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

Barbaroslar dizisinin Caner Topçu kimdir?


Nöbet dizisiyle tanınan Caner Topçu şimdi de Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde İlyas Reis’i oynayacak. Caner Topçu, 1997 İstanbul doğumlu, Samandıra EML'de okumaktadır. İnançtan Zafere, Sarıkamış , Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var adlı tiyatro oyunlarında rol almıştır. İlk oynadığı Bilinçsizler filminde Recep rolü olmuştu.

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#İlyas Reis Kimdir?#İlyas Reis#İlyas Reis Hayatı