İllegal Hayatlar filmi oyuncuları ile merak uyandırıyor! İllegal Hayatlar filmi konusu nedir?

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Yerli komedi filmlerimizden İllegal Hayatlar filmi bu akşam yayınlanacak. Senaryo ve yönetmenliğinin Cenk Çelik'e ait olduğu İllegal Hayatlar oyuncuları arasında Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman da yer alıyor. Peki, İllegal Hayatlar filmi konusu nedir? İşte İllegal Hayatlar oyuncuları ve özeti...

İLLEGAL HAYATLAR KONUSU NEDİR?

Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana’nın varoşlarında, çeşitli dernek isimleri altında kaçak kumarhane işleterek hayatlarını sürdüren üç arkadaştır. Fakat son zamanlarda artan polis baskınları yüzünden mekanları art arda mühürlenir. Büyük zarara uğrar ve işlerini yapamaz hale gelirler. Adeta dibe vurmuşlardır. Fakat hırslı ve gözü kara ekibimiz çok geçmeden yeni ve iddialı bir başlangıç yapacak o muhteşem ﬁkri bulurlar; siyasi parti kurmak!

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Bir siyasi parti adı altında kumar oynatmanın dünyanın en akıllıca planı olduğuna inanmakta hiç zorlanmayan ekibimiz hazırlıklara başlar, Liberal Muhafazakâr Komünist Parti (LMKP) adında, seçmen kitlesinin %99,8’inin siyasi görüşünü kapsayacağını düşündükleri partiyi kurarlar. Başlarda her ne kadar kaçak kumar işini maskelemek amacıyla bu işe girmiş olsalar da, yavaş yavaş siyaset onları içine çekecek ve bu durum eğlenceli bir hikayeye dönüşecektir.

İLLEGAL HAYATLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Mahsun Karaca - Mahsun

Müjde Uzman - Şeyma

Bülent Çolak - Koray

Şahin Sarsu - Şahin

Mehmet Kahraman - Mehmet

Uğur Sarhan - Veysel

Okan Has - Nuri

Ali İhsan Varol - Gazeteci

Cenk Çelik - Muro