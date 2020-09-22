İlknur Bozkurt kimdir nereli kaç yaşında? İşte, İlknur Bozkurt'un oynadığı diziler

İlknur Bozkurt 16 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu, Bakırköy Şekerevler Cumhuriyet Ortaokulu, Bakırköy Lisesi'ni bitirdi.



Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nü 3. sınıfta bırakarak, Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve TV bölümünden mezun oldu (2009). İlk olarak 1986 yılında Barış Manço'nun Osman adlı parçasına çektiği klip ile oyunculuk hayatına başlamıştır.

Daha sonra ise 1987 yılında Atilla Candemir tarafından yönetilen Kirli Sarı adlı TRT dizisinde oynayarak oyunculuk kariyerinde ciddi bir aşama kaydetti.

Onu televizyona kazandıran bu diziden sonra ise, TRT nin 1989-1990 yapımı olan Orhan Kemal'in aynı adlı eserinden daha önce de Türkân Şoray'ın canlandırdığı Hanımın Çiftliği adlı dizide Güllü adındaki başrol karakterini canlandırarak oyunculuk hayatını sürdürdü. Bu dizi onu Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri yaptı.

1992 yılında Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı Kapıları Açmak adlı sinema filminde Mehmet Aslantuğ'la başrolleri paylaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin Millî mankeni olarak yurt içi ve yurt dışı pek çok organizasyonda manken olarak görev aldı.

Zontellektüel Abdullah adlı TRT dizisinde Necmettin Varlı yönetiminde Yaprak Özdemiroğlu ve Mustafa Avkıran ile başrolleri paylaştı. ATV'de Umut Dünyası, Show TV'de Kırmızı Kart Osman adlı proje'de Nurhan Damcıoğlu ve Cihat Tamer ile birlikte oynamıştır, TGRT'de Hüzün Çiçeği adlı projede Eşref Kolçak, Erol Taş ve Meral Orhonsay ile başrolleri paylaşmıştır.

TGRT'de Süt Kardeşler adlı projede ise başrolü Ahmet Uğurlu, Kemal Kuruçay ve Tulu Çizgen ile paylaşmıştır. Türk Sanat Müziği eğitimi de almış olup Türkiye'nin pek çok ilinde bu konuda da çalışmalar yapmıştır.

Ayrıca 2010 yılında hafta içi her gün 11:00 - 12:30 saatleri arasında Cem TV'de "İyi ki Kadınım" adlı kadın sorunlarını içeren programı hazırlayıp sunmuştur.