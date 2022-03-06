Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

İlker Kaleli'ye 'Yaşayan Dizi Efsanesi' ödülü

#İlker Kaleli#Poyraz Karayel#İstanbul Kültür Üniversitesi
İlker Kaleliye Yaşayan Dizi Efsanesi ödülü

Ünlü oyuncu İlker Kaleli öğrencilerin oylarıyla 'Yaşayan Dizi Efsanesi' ödülünün sahibi oldu

Haberin Devamı

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen ödül töreninde ünlü oyuncu İlker Kaleli öğrencilerin oylarıyla 'Yaşayan Dizi Efsanesi' ödülü aldı. Poyraz Karayel dizisi ile efsaneler arasına giren başarılı oyuncu, geçtiğimiz cuma akşamı düzenlenen ödül törenindeki konuşmasıyla da sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı. Ödül töreni Türkiye Kas Hastalıkları Derneği yararına düzenlendi.

İlker Kaleliye Yaşayan Dizi Efsanesi ödülü

Kaleli'nin konuşması alkış aldı
Ünlü aktör, teşekkür konuşmasıyla da büyük alkış aldı: ''Böyle anlamlı bir gecede beraber olmaktan çok mutluyum. Öncelikle ülkenin bitmeyen gündemlerinden bir türlü sıra gelmeyen böyle önemli bir konuyu böyle güzel bir gece organize edip gündeme getiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beni onore edici, bu kadar anlamlı bir ödüle layık gördüğünüz için sonsuz teşekkürler. Bu ödül benden çok sizindir.

Haberin Devamı

Evet zamanlar biraz zor zamanlar. Dünyada işler karışık ülkemizde havalar karanlık. Sahip çıkmamız gereken çok şey var. Hayat bir tane zaman da uçup gidiyor. Ama bu yolu aydınlatacak şey yine kendi çabamız ve dik duruşumuz. Olsun yolumuz daha uzun, söyleyecek çok sözümüz var. Daha nice duygularda, bunun gibi güzel akşamlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şartlar ne olursa olsun çabasından caz geçmeyen, dik duruşundan ödün vermeyen herkese selam olsun.''

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlker Kaleli#Poyraz Karayel#İstanbul Kültür Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı