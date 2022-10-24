Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı dizi aşkıyla tanıştıracak!

Güncelleme Tarihi:

#İlker Kaleli#Sıla#Maggie Civantos
İlker Kaleli sevgilisi Sılayı dizi aşkıyla tanıştıracak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:29

İlker Kaleli, İspanyol dizisi “La Passion Turca”daki partneri Maggie Civantos’u İstanbul’da ağırlayacak. Kaleli, Civantos’u sevgilisi Sıla’yla da tanıştıracak. İki oyuncu, Sıla’nın Harbiye konserine gidecek.

Haberin Devamı

İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilecek “La Passion Turca” (Türk Tutkusu) dizisinin başrolünü üstlenen İlker Kaleli, 5 haftadır İspanya’da kamptaydı.

İspanyolca öğrenen ve senaryoya çalışan oyuncu, eğitim sürecini tamamlayıp döndü. Çekimleri haftaya İstanbul’da başlayacak dizi için ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos da bugün İstanbul’a geliyor.

İlker Kaleli, dizideki partneri Maggie Civantos’u sevgilisi Sıla’yla tanıştıracak. Kaleli, oyuncuyu Sıla’nın yarın akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konsere götürecek.

İlker Kaleli sevgilisi Sılayı dizi aşkıyla tanıştıracak

Maggie Civantos, Sıla’nın Harbiye Açıkhava’daki konserine gidecek.

Haberin Devamı

YAMAN İLE OLIVIA’NIN AŞKI

Civantos, sanatçının şarkılarını ilk kez canlı olarak dinleyecek. Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan “La Passion Turca” dizisi, antikacılık yapan karizmatik Yaman ile sanat tarihi araştırmacısı Olivia’nın Türkiye-İspanya hattında yaşadıkları maceraları ve aşklarını konu alıyor. Yaman’ı İlker Kaleli, Olivia’yı da Maggie Civantos canlandırıyor.

3 dil konuşacak

İlker Kaleli, “La Passion Turca”da İngilizce, Türkçe ve İspanyolca olmak üzere üç dilde konuşacak. Çoğunluğu İspanyolca olan dizi için Madrid’de kampa girip günde 7 saat bu yeni lisana çalışan oyuncu, 6 bölümlük senaryonun tamamını ezberledi.

Gözden Kaçmasın

Jennifer Boyner ilk kez anlattı Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...Jennifer Boyner ilk kez anlattı! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek...
#JENNİFER BOYNER#SİHİRLİ ANNEM
O sahneyi izledikten sonra ağladık'O sahneyi izledikten sonra ağladık'
#YARGI#SET EKSTRA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlker Kaleli#Sıla#Maggie Civantos

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez