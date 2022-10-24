İlker Kaleli sevgilisi Sıla'yı dizi aşkıyla tanıştıracak!

Haberin Devamı

İspanyol Antenna 3 kanalı için çekilecek “La Passion Turca” (Türk Tutkusu) dizisinin başrolünü üstlenen İlker Kaleli, 5 haftadır İspanya’da kamptaydı.

İspanyolca öğrenen ve senaryoya çalışan oyuncu, eğitim sürecini tamamlayıp döndü. Çekimleri haftaya İstanbul’da başlayacak dizi için ünlü İspanyol oyuncu Maggie Civantos da bugün İstanbul’a geliyor.

İlker Kaleli, dizideki partneri Maggie Civantos’u sevgilisi Sıla’yla tanıştıracak. Kaleli, oyuncuyu Sıla’nın yarın akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konsere götürecek.

Maggie Civantos, Sıla’nın Harbiye Açıkhava’daki konserine gidecek.

Haberin Devamı

YAMAN İLE OLIVIA’NIN AŞKI

Civantos, sanatçının şarkılarını ilk kez canlı olarak dinleyecek. Antonio Gala’nın aynı adlı romanından uyarlanan “La Passion Turca” dizisi, antikacılık yapan karizmatik Yaman ile sanat tarihi araştırmacısı Olivia’nın Türkiye-İspanya hattında yaşadıkları maceraları ve aşklarını konu alıyor. Yaman’ı İlker Kaleli, Olivia’yı da Maggie Civantos canlandırıyor.

3 dil konuşacak

İlker Kaleli, “La Passion Turca”da İngilizce, Türkçe ve İspanyolca olmak üzere üç dilde konuşacak. Çoğunluğu İspanyolca olan dizi için Madrid’de kampa girip günde 7 saat bu yeni lisana çalışan oyuncu, 6 bölümlük senaryonun tamamını ezberledi.