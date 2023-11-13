İlker Aksum: Çarli’nin tokadı beni bayılttı

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İlker Aksum ve Özge Özacar, “Biz Bize” programına konuk oldu.

Babası savaş pilotu olan İlker Aksum, son filmi “Nefes: Yer Eksi İki”nin çekimlerinde duygusal anlar yaşadığını söyledi:

“Benim çocukluğum lojmanda geçti. 90’lı yıllarda babam savaş pilotuydu. Her helikopter aşağı indiğinde delik deşik oluyordu. Ben de bunlara çoğu kez şahit oldum. Babamın birçok arkadaşı şehit oldu. Hem büyük gurur, hem de acı dolu anlar yaşadık. Filmde de helikopter sahnesini görünce çok duygulandım. Ağlamaya başladım.”



1999 yılında “Çarli” adlı dizide rol alan oyuncu, sette yaşadığı ilginç olayı da anlattı: “Bir şempanzeyle çalışmak çok zordu. Eğer sıkılırsa hemen tırnaklarını çıkarıyordu. Hatta bilek güreşi yaptığımız bir sahne vardı. O sahnenin çekimi biraz uzayınca hafif ses çıkarmaya başladı, ben tam ‘Keselim’ diyecekken çeneme bir tokat attı, orada bayılmıştım.”

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İlker Aksum’la birlikte programa konuk olan Özge Özacar, iş hayatına gazetecilik yaparak adım attığını söyledi: “Gazetecilikteki araştırma duygusu, oyunculukta beni çok geliştirdi.”