İlkay Buharalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İlkay Buharalı kariyeri ve biyografisi

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İlkay Buharalı, medya dünyasında araştırmacı gazetecilik ve televizyon sunuculuğu alanında tanınmış bir isimdir. Türkiye’de araştırmacı gazetecilik formatında dikkat çeken çalışmalarıyla bilinen Buharalı, uzun yıllar boyunca haber programları, belgesel yapımları ve kültür programları hazırlamıştır. 1981 doğumlu olan gazeteci, kariyerini BHR Medya bünyesinde sürdürmekte ve TV8 kanalında yayınlanan programıyla ekranlarda yer almaktadır. Peki, İlkay Buharalı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

İLKAY BUHARALI KİMDİR?

İlkay Buharalı, 1981 yılında Bursa’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra İstanbul’a taşınmış ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine haber muhabirliğiyle başlayan Buharalı, gazetecilikteki deneyimlerini giderek artırarak Türkiye’de önemli olayları ekranlara taşıyan bir gazeteci olarak tanınmıştır. Gazetecilik kariyerinde birçok ödül alan Buharalı, medya sektöründe çeşitli projelerde yer almış ve toplumun gündemindeki konuları inceleyen programlarıyla bilinmiştir.

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İLKAY BUHARALI KARİYERİ

İlkay Buharalı’nın kariyeri 2000 yılında öğrenci olduğu dönemde Deşifre Haber Programı’nda başlamıştır. Başlangıçta muhabir olarak görev aldığı bu programda, Türkiye’nin farklı bölgelerinden önemli haberler yapmıştır. 2010 yılında Kanal 7’deki “İz Peşinde” adlı dosya haber programını yönetmiş ve sunmuştur. Ayrıca Fox TV’de “Hayat Sahnesi”, Kanal 7’de “Anne Olmak İstiyorum”, TRT Haber’de “Cevapsız Kalmasın” ve TRT Avaz’da “Sanat Dünyamız” gibi programları hazırlayıp sunmuştur. 2017 yılında Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sunuculuğunu yapmış, son olarak ise TV8’de “İlkay Buharalı ile Gerçekler” programında toplumsal konuları ele almaktadır. Ayrıca kendi yapım şirketi BHR Medya’yı kurarak yapımcılık alanında da çalışmalar yapmaktadır.