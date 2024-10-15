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İlk yurtdışı konuğu Birce Akalay

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#İbrahim Selim #Bu Gece#Birce Akalay
İlk yurtdışı konuğu Birce Akalay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 09:44

İbrahim Selim’in sunduğu YouTube programı ‘Bu Gece’ ülke sınırlarını aştı.

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Şov ilk kez Türkiye dışında gerçekleştirildi. Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Theater Zuidplein’de yapılan çekimlerin konuğu ise Birce Akalay oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Hollandalı seyircilere teşekkür etti: “Dün geceki Hollandalı izleyiciler tek kelimeyle olağanüstüydü.

İlk yurtdışı konuğu Birce Akalay

En sevdiğim arkadaşıma ilk turunda eşlik etme deneyimi paha biçilemezdi. Çok teşekkür ederim.” İbrahim Selim, “Bu Gece” ile yurtdışı turuna devam edecek. Selim gittiği her ülkede farklı bir ünlüyü ağırlayacak.

 

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#İbrahim Selim#Bu Gece#Birce Akalay

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