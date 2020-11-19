İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimdir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika izleyicileri film ile ilgili detayları araştırıyorlar. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmi. Steve Rogers'ın süper kahraman oluşunu anlatır. İşte filmin konusu ve oyuncuları...

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU

1.Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD'nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir. Bu deneyden çok daha güçlü biri olarak çıkmış, artık Kaptan Amerika olmuştur. Bundan sonra kötü Red Skull ile savaşmak ve ülkesine yardım etmek zorundadır.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ OYUNCULARI

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin oyuncuları arasında Chris Evans, Hayley Atwell, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones ve Sebastian Stan gibi isimler bulunuyor.