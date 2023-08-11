İlk teaser yayınlandı! Arka Sokaklar geri dönüyor...

Haberin Devamı

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın yeni sezon ilk teaser’ı yayınlandı.

Jenerik müziğinin kalp atışı ritmi ile birleştiği teaser, yeni sezona dair merakı artırdı.

Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği diziyle ilgili sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Yeni oyuncularıyla sezona bomba gibi başlamaya hazırlanan “Arka Sokaklar” çok farklı bir hikâyeyle açılış yapacak.

Başta Rıza Baba olmak üzere hayatlarını iyiliğe adamış bir avuç gizli kahraman, bu kez maceraya bambaşka bir şekilde başlayacak.

“Arka Sokaklar” yeni sezonda yine cuma akşamları yayınlanacak.

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı “Arka Sokaklar”, çok yakında yeni bölümleriyle yine kendi gününde ekranda olacak.

Haberin Devamı