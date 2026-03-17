İlk rolünü üç aylık bir bebekken oynamıştı… Ünlü oyuncu hastalığı yüzünden yatağa mahkum oldu: En çok kızımı okula götüremezsem üzülüyorum

Güzel yüzü, iri, yeşil gözleri, uzun sarı saçlarıyla ekrana çok yakışan bir yıldız olmuş, hatta 2009 yılında People dergisi tarafından “Dünyanın En Güzel İnsanı” seçilmişti.

Dışarıdan bakıldığında pırıltı bir hayat yaşıyordu. Oysa çocukluğu çok zor geçmiş, anıları kim zaman aç kaldığı, kimi zaman da şiddet ve istismar gördüğü günlerle dolup taşmıştı.

ÖNCE KANSERİ YENDİ, SONRA AMANSIZ BİR HASTALIK DAHA GELİP ONU BULDU

Kariyerinin en başarılı zamanlarını yaşarken mutlu bir evlilik yaptı, bir de kızı oldu. Zorluklardan gelip geçerek kendine yarattığı bu mutlu dünyası meme kanseri olmasıyla sarsılacaktı.

Christina Applegate, tedavi görüp çift mastektomi (meme kanserinde iki memenin de tüm dokularıyla birlikte alınması) geçirdikten sonra 2008’de yakalandığı meme kanserini yenmişti. Ancak kuzeni yumurtalık kanserinden kaybetmişti ve önlem olarak yeniden kansere yakalanmamak için o da 2017’de yumurtalıklarını aldıracaktı.

Dünya çapında şöhrete "Married... With Children" (Evli ve Çocuklu) dizisiyle kavuşan 54 yaşındaki yıldız oyuncuya 2021’de bu kez de MS hastalığı teşhisi kondu. Uyuşma, güçsüzlük, yürüme güçlüğü ve kas ve sinir ağrılarına neden olan ve kısaca MS olarak bilinen Multipl Skleroz adındaki bu otoimmün hastalık ne yazık ki tedavi edilemiyor.

BASTONLA AYAKTA DURABİLSE DE HİÇ YILMAMIŞTI

Hastalığa yakalandığından beri bu konuda son derece açık sözlü olan, kendi durumundakilere umut aşılamak için çırpınan, bastonuyla da olsa etkinliklere katılan ve ayakta kalmaya çalışan Christina Applegate ne yazık ki artık yatağa bağımlı hale geldi.

Her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen ve güler yüzlü kalmaya devam eden Christina Applegate yataktan çıkamayacak hale gelmesinin en kötü yanının 15 yaşındaki kızı Sadie ile olan ilişkisine olan etkisi olduğunu söylüyor.

EN ÇOK KIZI İÇİN ÜZÜLÜYOR

"Onu okula ve diğer aktivitelerine götürmek istiyorum. Bu benim en sevdiğim şey. Birlikte geçirdiğimiz tek zaman bu. Kendime 'Onu güvenli bir şekilde oraya götür ve eve dön ki sen de yatağa geri dönebilesin' diyorum. Ve bunu elimden geldiğince yapıyorum ama artık çok zorlanıyorum."

Ancak yatağa bağlı kalmak, Christina Applegate’in Sopranos dizisinin oyuncusu ve aynı zamanda MS hastası olan Jamie-Lynn Sigler ile birlikte sunduğu MeSsy adlı podcast de dahil olmak üzere diğer yaratıcı projelere yönelmesini sağladı.

Applegate bu süreçte bir de “You With the Sad Eyes” adında bir anı kitabı kaleme aldı ve travmalarla dolu çocukluğundan bugünlerine kadar yaşadıklarını hayranlarıyla paylaştı.

HASTA YATAĞINDA ACI DOLU ÇOCUKLUĞUNU ANLATAN BİR KİTAP YAZDI

Christina Applegate’in anne ve babası doğumundan kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Oyuncu annesi Nancy Priddy ne yazık ki eroin bağımlılığıyla mücadele ediyordu. Ve erkek arkadaşı hem kendisine hem de kızı Applegate'e fiziksel şiddet uyguluyordu.

Kitabında "Sanırım 3 ila 7 yaşları arasında en kötü durumdaydım” diyen ünlü oyuncu anı kitabının "üzgün gözlü küçük bir kızın Christina Applegate'e dönüşmesiyle ilgili" olduğunu söyledi.

"Ve hala o üzgün gözlere sahip. Ama daha güçlü, farklı, dirençli bir insan. Ve bu gerçekten benim hikayem. Bu hiçbir şekilde ilham verici bir kitap değil. Ama ilham verdiği birileri yine de olabilir.”

Christina Applegate'in anı kitabı oldukça çarpıcı detaylara sahip. Ünlü oyuncu Associated Press'e verdiği demeçte "Sözlerim ağzımdan nasıl çıkıyorsa öyle çıkıyor ve bu böyle devam ediyor. Beynimden çıktıklarını hissedebiliyorum ve onları düzenlemeyi bıraktım." diyor.

"Üzgün ​​Gözlü Sen: Bir Anı" kitabı deneyimli bir Hollywood komedi oyuncusunun kişisel ve kariyer iniş çıkışlarını, günümüz anı kitaplarında nadiren bulunan bir dürüstlükle anlatıyor.

BABASI BEBEKKEN TERK ETTİ, İSTİSMAR İÇİNDE BÜYÜDÜ, HASTALIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

Babası tarafından terk edilmesini ve istismarcı bir evde büyümesini, yetişkinlikte aile içi şiddetin kurbanı olmasını, anneliği, kanseri atlatmasını ve şimdi multipl sklerozla yaşamasını anlatıyor.

YILLAR YILI NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU BİLE BİLMEDEN YAŞADI

Christina Applegate, tüm bu üzücü detaylarla dolu hayatında birçok başarıya da imza atmayı başaran bir yıldız olmayı bildi. “Friends” dizisinde Rachel'ın narsist kız kardeşi rolüyle Emmy Ödülü kazandı, Broadway'deki “Sweet Charity” oyunuyla Tony Ödülü adaylığı aldı ve dört kez Altın Küre adaylığı elde etti.

Ancak kitabında beden imajı ve kilosuyla ilgili ömür boyu süren bir mücadele yaşadığını yazıyor. “Kimseye çekici geldiğimi bilmiyordum,” diye yazıyor. “Doğrusu, başarılı bir insan olmama rağmen kendimden nefret etmem gerçeğiyle nasıl başa çıkacağımı hiç bilemedim.”