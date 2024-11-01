İlk oyunun biletleri tükendi

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Oyuncular sahnede Mor ve Ötesi şarkılarını seslendirirken, canlı bir orkestra da onlara eşlik edecek. Sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde perde açacak müzikalin 25, 26 ve 27 Kasım’daki ilk oyun biletleri tükendi.

Müzikal, 9-10 Aralık ve 11-12 Ocak tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da, 18 Ocak’ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda, 27 Ocak’ta Ankara Congresium’da sahnede olacak.

Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan ve Canan Ergüder’in başrolü paylaştığı müzikalde ayrıca Beyti Engin, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu İlteriş Berat Bakırhan, Yağmur Elif Seber sahnedeki yerini alacak.