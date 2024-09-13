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İlk oyunun biletleri çıkar çıkmaz tükendi

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#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Aşk Biter Mi
İlk oyunun biletleri çıkar çıkmaz tükendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 16:26

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın rol aldığı “Aşk Biter mi?” oyunu, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

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Oyunun 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşecek prömiyerinin biletleri 1 hafta içinde tükendi.

Sezon boyunca seyirciyle buluşacak oyunun ikinci temsilinin 12 Ekim’de yine aynı adreste sahneleneceği açıklandı.

Serhat Yiğit’in yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, yapımcılığını ise Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği “Aşk Biter mi?” oyununun provaları devam ediyor.

İlk oyunun biletleri çıkar çıkmaz tükendi

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın canlandırdığı karakterler oyunda geçmişleriyle hesaplaşırken “Aşk biter mi?” sorusuna da yanıt arayacak. İki oyuncu sahnede aynı zamanda usta şairlerin gerçek aşk hikâyelerini anlatan şiirlerini okuyacak, şarkılar seslendirecek.

 

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#Kerem Alışık#Evrim Alasya#Aşk Biter Mi

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