İlk oyunun biletleri çıkar çıkmaz tükendi

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Oyunun 27 Eylül Cuma akşamı Zorlu PSM’de gerçekleşecek prömiyerinin biletleri 1 hafta içinde tükendi.

Sezon boyunca seyirciyle buluşacak oyunun ikinci temsilinin 12 Ekim’de yine aynı adreste sahneleneceği açıklandı.

Serhat Yiğit’in yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği, yapımcılığını ise Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’in üstlendiği “Aşk Biter mi?” oyununun provaları devam ediyor.

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın canlandırdığı karakterler oyunda geçmişleriyle hesaplaşırken “Aşk biter mi?” sorusuna da yanıt arayacak. İki oyuncu sahnede aynı zamanda usta şairlerin gerçek aşk hikâyelerini anlatan şiirlerini okuyacak, şarkılar seslendirecek.