İlk Öpücük filminin oyuncuları kimler? İlk Öpücük nerede çekildi? İşte İlk Öpücük filminin konusu

Yönetmenliğini Murat Onbul, senaristliğini ise Çağlar Yurt'un yaptığı İlk Öpücük filminin başrollerini Özge Gürel ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Özge Gürel geçirdiği bir kaza sonucu, kaza gününden sonra olan hiçbir şeyi hafızasında tutamayan Bahar'ı canlandırırken; Murat Yıldırım, Bahar'la karşılaşana kadar hiç aşkı tatmamış çapkın bir Hakan'a hayat veriyor. İkiliye kadroda Cezmi Baskın, Beyti Engin, Hayrettin Karaoğuz, Sadi Celil Cengiz, Erol Aksoy ve Gamze Karaduman eşlik ediyor. İlk Öpücük filminde aşık olduğu kadını her gün yeniden kendisine aşık etmek zorunda kalan Hakan'ın trajikomik öyküsü anlatılıyor.

İlk Öpücük filmi nerede çekildi?

İlk Öpücük filminin çekimleri Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Gölyazı ve Tirilye beldelerinde yapıldı.

İlk Öpücük filminin konusu

Geçirdiği bir kaza nedeniyle hafıza sorunları yaşayan ve her güne 2 yıl öncesinden başlayan Bahar, babası ve abisinin büyük özverileri sayesinde hayatına hep aynı 24 saati yaşayarak devam etmektedir. Yaşadığı kasabanın çapkın gençlerinden Hakan, Bahar'ı görür görmez aşık olmuştur; ancak, genç kadının durumunu öğrenince, ona her gün yeniden kendini sevdirebilmek için aynı özverili yaşamı kabul etmek zorunda kalacaktır.