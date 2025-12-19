İlk kocası ona cehennemi yaşattı... Sırf boşanmak için ihanet etti... Geçmişinin acısını para harcayarak çıkarıyor

Haberin Devamı

Kariyerindeki başarısı bir yana onunla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de su gibi para harcaması.

Hem de öyle sıradan ürünler satın almıyor... Lüks markalar için avuç avuç para akıtıyor. Zaten son olarak da ünlülerin gözde kar tatili beldesi olan bir yerde lüks mağazalardan alış veriş yaparken görüntülendi.

Tabii yine herkes onun parasını nasıl da har vurup harman savurduğunu konuştu.

Aslına bakılırsa bir açıdan da haklı. Çünkü öyle feci bir geçmişi vardı ki kazandığı şöhret ve servet de onun bu yarasını gidermeye yetmedi.

Yakın çevresinin söylediğine göre acı dolu geçmişinin hırsını böyle parasını harcayarak çıkarıyor.

ACILI GEÇMİŞİNİN ACISINI BÖYLE ÇIKARIYOR

Bu anlattığımız kişi Mariah Carey. Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde Aspen'de lüks mağazalarda alışveriş yaparken görüntülendi. Kameralar da onu takipteydi.

Carey yine çantalar dolusu alışveriş yaptıktan sonra gülümseyerek kaldığı lüks otelin yolunu tuttu.

Birçok kişiye göre Mariah Carey, özellikle son dönemde tutulduğu bu alışveriş hastalığıyla geçmişinin de acısını çıkarıyor.

Birçok kişi onun Nic Cannon ile yaptığı ikinci evliliğini biliyor.

Ama Carey, zorlu bir aile yaşantısından gelip kendisinden 20 yaş büyük müzik yapımcısı Tony Mottola ile evlendi ve cehennemi yaşadı.

Kendi evinde ağabey şiddeti, evlilik yuvasında da koca şiddeti gördü. Yani bugünlere gelmesi kolay olmadı.

AİLESİNDEN KURTULMAK İÇİN EVLENDİ

Carey ilk evliliğini henüz 23 yaşındayken 43 yaşındaki Tony Mottola ile yaptı. Bir anlamda bunu yapmaya mecburdu.

Aslında genç yaşta evlilik yapmayı hiç düşünmediğini belirten Mariah Carey, "fonksiyonsuz ailesinden kurtulmak için" böyle bir karar verdiğini de itiraf etti.

Hayatını anlattığı The Meaning of Mariah Carey adlı kitapta da yazdığına göre

Carey, henüz küçücük bir çocukken aile içi şiddetle tanıştı. Bu kötü süreçte tek destekçisi annesi Patricia'ydı.

Kendi ailesi içinde bile kendisini "davetsiz misafir" olarak hissettiğini belirten Carey, özellikle de ağabeyi Morgan'ın şiddetinin ev içinde fırtınalar estireceğini önceden hissetmek gibi bir içgüdü geliştirdiğini de belirtti.

Mariah Carey, ağabeyinden bile şiddet gördüğü zor günlerde tek desteği annesinden buldu.

20 YAŞ BÜYÜK KOCASI ONA CEHENNEMİ YAŞATTI

Böyle bir aile ortamında yetişen Mariah Carey, sonunda çareyi genç yaşta evlenmekte buldu.

Döneminin en etkili müzik yapımcılarından biri olan ilk eşi Tony Mottola'nın "bir zorba" olduğunu da aslında başlarda anladı Mariah Carey.

Eski eşini "tıpkı havadaki nem gibi kaçışı mümkün olmayan bir kişi" olarak tanımladı.

Rahatsız olduğu aile ortamından kurtulmak için başladığı bu evlilik serüveni de Mariah Carey için mutluluk dolu olmadı.

İlk eşinin kendisi ile arkadaş çevresi arasındaki bağları kopardığını da anlatıyor ünlü şarkıcı.

ÇANTASI YATAĞININ ALTINDA HAZIRDI

"Onun kontrolünde olmayan kimseyle konuşamıyordum, kimseyle dışarı çıkamıyordum" diye anlatıyor o dönemi Carey.

Kitaba göre Mottola, saniye saniye Mariah Carey'i gözlem altında tutuyordu. Kitabında yazdığına göre Tony Mottola'dan kaçması gerekirse kullanabileceği ve kendisine gereken her şeyi bir çantaya koyup yatağının altında bekletti Mariah Carey.

Carey, bütün bunlara rağmen ilk eşi Tony Mottola'ya saygı duyduğunu ve onun kendisini ailesinden koruduğunu da belirtiyor.

ÇAREYİ KOCASINA İHANET ETMEKTE BULDU

İşte evliliğinin yüksek duvarları arasında boğulduğu ve Mottola'dan kaçıp gitmek için Peter Pan olmayı dilediği bir dönemde hiç beklemediği bir aşk kapısını çaldı.

90'ların ortasında katıldığı bir yemekte, dönemin ünlü sporcularından Derek Jetter ile tanıştı. O zaman da kocası Tony Mottola'dan kaçmak için bir fırsat doğduğunu düşündü.

Mariah Carey, Derek Jetter'ı 'ruh eşimdi' diyerek tanımladı. Onun "Evliliğinde yaşadığı cehennemin diğer tarafında güzel bir şeyler olabileceğine dair bir umut" verdiğini de saklamadı.

Mariah Carey ile Tony Mottola'nın evliliği 1998'de sona erdi.

İKİNCİ EŞİNDEN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Mariay Carey, yıllar sonra tam da asla çocuk sahili olmayacağını düşündüğü sırada ikinci eşi Nick Cannon ile tanıştı.

Hemen bir aileye sahip olmak istedikleri için de hızlıca evlilik kararı aldı çift. Mariah Carey ile Nick Cannon, evlendiler ve biri kız diğeri erkek çocuk sahibi de oldular.

Ama evlilikleri beklendiği gibi uzun ömürlü olmadı. 2008'de evlenen çift 2016'da boşandı.

GELİNLİĞİNİ YAKTI

Mariah Carey, iş adamı James Packer ile nişanlandı bir dönem. Çift tam evlenmek üzereyken yollarını ayırdı.Carey, Packer ile evlenirken giyeceği 900 bin dolarlık gelinliği bir şarkısının klibinde giydi. Yine aynı klipte özenle hazırlanan o gelinliği yaktı.